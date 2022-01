16 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день "Бітлз" (World Beatles Day) відзначається з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО на честь відкриття у 1957 році в Ліверпулі клубу The Cavern, де починали грати майбутні бітли. А пізніше, 16 січня 1964 року, журнал Cashbox присвоїв пісні I Want To Hold Your Hand перше місце в американському хіт-параді.