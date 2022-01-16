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16 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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16 січня, 07:25
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Всесвітній день снігу, Всесвітній день "Бітлз" – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 січня
16 січня: яке сьогодні свято
16 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 16 січня

  • Всесвітній день "Бітлз" (World Beatles Day) відзначається з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО на честь відкриття у 1957 році в Ліверпулі клубу The Cavern, де починали грати майбутні бітли. А пізніше, 16 січня 1964 року, журнал Cashbox присвоїв пісні I Want To Hold Your Hand перше місце в американському хіт-параді.
  • Всесвітній день снігу або Міжнародний день зимових видів спорту – у 2022 році відзначає свій 10-річний ювілей. Свято проводиться з 2012 року у січневу неділю з ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) з метою підвищення інтересу людей до зимових видів спорту.
  • День льодовара – у середині зими всі заливники льоду на ковзанках та льодових аренах відзначають своє професійне свято, яке приурочене до дня народження американця Френка Замбоні, який вигадав льодовий комбайн.
  • Всесвітній день релігії (World Religion Day) – відзначається з 1950 року у третю неділю січня з ініціативи ООН з метою проголошення єдиної сутності всіх світових релігій та їх використання для миру, а не розбрату.

Іменинники 16 січня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Гордій, Ірина.

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Яке сьогодні церковне свято

16 січня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Малахії, мученика Гордія Каппадокійського, преподобної Женев'єви Паризької.

Народне свято

У народі 16 січня відзначався Гордіїв день. Серед людей ходила легенда, що, повертаючись із гуляння, відьми, що зголодніли, доять корів до смерті. Щоб врятуватися від нечистої сили, люди просили домового вберегти худобу. Також цього дня було прийнято варити вівсяну кашу на молоці, яку їли самі та годували нею корів.

Прикмети на 16 січня

  • у цей день категорично не можна хвалитися і пишатися, щоб не наврочити себе та сім'ю;
  • у Гордіїв день знахарі лікували припадкових хворих та зводили пристріт і порчу з людини;
  • страви, приготовані із сиру, принесуть удачу в дім;
  • білі хмари – до швидкої завірюхи;
  • іней на гілках – погода буде ясною;
  • по погоді цього дня судили про те, яким буде березень.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 січня

  • 1909 – експедиція ірландця Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі.
  • 1919 – у Києві було організовано Українську республіканську капелу.
  • 1943 – у СРСР засновано військові звання найвищого командного складу: маршал авіації, маршал артилерії, маршал бронетанкових військ.
  • 1957 – у Ліверпулі відкрився клуб The Cavern, у якому починали виступати учасники гурту The Beatles.
  • 1969 – радянські космічні кораблі "Союз-4" та "Союз-5" здійснили першу пілотовану стиковку на земній орбіті.

Хто народився 16 січня

  • 1959 – Шаде Аду, британська співачка, автор пісень, лідер гурту Sade.
  • 1966 – Василь Попадюк, український скрипаль.
  • 1973 – Джозі Девіс, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1974 – Кейт Мосс, британська супермодель і актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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