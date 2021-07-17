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17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 липня, 07:25
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День емодзі, День етнографа, День дарування подарунків – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 липня.
17 липня: яке сьогодні свято
17 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 17 липня? День емодзі, День етнографа, День дарування подарунків, день народження Діснейленду. День святого Андрія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Арсеній, Богдан, Василь, Георгій, Дмитро, Юхим, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Никон, Ольга, Сава, Тетяна, Тихон, Федір.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 17 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 липня.

  • Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя (World Day for International Justice) – проводиться під егідою ООН з 1998 року.
  • День етнографа – своє професійне свято відзначають представники різних етнографічних шкіл.
  • Всесвітній день емодзі (World Emoji Day) – неофіційне свято, що з'явився в 2014 році, для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок.
  • День дарування подарунків – ще одне неофіційне свято, яке проводиться в багатьох країнах світу, щоб кожен міг поділитися турботою, гарним настроєм і зробити добрі справи.
  • День демократії – святкується в Фінляндії.

Яке сьогодні свято

17 липня в православній церкві шанується пам'ять святителя Андрія, архієпископа Критського, преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії, священномученика Феодора, єпископа Киринейського. Святкування Галатської ікони Божої Матері.

У народі 17 липня вшановували Андрія Наливу. За народними спостереженнями, в цей період на полях зріють і наливаються озимі культури.

Прикмети на 17 липня

  • сьогоднішній дощ називався андріївським;
  • на Наливу овес до половини доріс;
  • який Андрій Налива, такий і Калинник 11 серпня;
  • якщо на Андрія на деревах листя жовтіє – осінь буде ранньою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 липня

  • 1919 – завершилася польсько-українська війна.
  • 1933 – запущений рейс першого пароплава між Києвом і Херсоном після закінчення будівництва Дніпровської ГЕС.
  • 1955 – в Америці відкрився перший "Діснейленд".
  • 1962 – вперше радянський атомний підводний човен "Ленінський комсомол" досяг Північного полюса Землі.
  • 2014 – в Донецькій області сталася аварія Боїнга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур.
  • 2020 – Верховна Рада затвердила скорочення числа адміністративних районів України з 490 до 138.

Хто народився 17 липня

  • 1846 – Микола Миклухо-Маклай, російський мандрівник, етнограф, біолог.
  • 1849 – Олена Пчілка, українська письменниця, мати Лесі Українки.
  • 1940 – Олександр Ігішев, український режисер.
  • 1945 – Олексій Рибников, радянський композитор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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