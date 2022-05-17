17 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 травня.

17 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 17 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 17 травня

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства (World Telecommunication and Information Society Day) – професійне свято людей, що працюють в IT-сфері, проводиться під егідою ООН з 2006 року.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією (World Hypertension Day) – проводиться з метою поінформованості людей про серйозні ускладнення високого тиску.

День пульмонолога – професійне свято лікарів, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань органів дихання.

Міжнародний день боротьби з гомофобією – проводиться з метою скасування дискримінації людей із нетрадиційною орієнтацією.

Іменинники 17 травня

День ангела відзначають: Іван, Ісаакій, Кирило, Климент, Леонтій, Марія, Микита, Никифор, Микола, Пелагея.

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Яке сьогодні церковне свято

Мучениця Пелагея / Фото: Pinterest

17 травня у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Пелагеї, діви Тарсійської, священномученика Еразма, єпископа Формійського, священномученика Альвіана, єпископа Анейського та учнів його, священномученика Сільвана, єпископа Газського, і з ним 40 мучеників.

Народне свято

У народі 17 травня вшановувалась Пелагея Заступниця. Святу Пелагею здавна вважали покровителькою птахів та захисницею безневинних дівчат, а також усіх несправедливо скривджених.

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Прикмети на 17 травня

на Пелагею що посієш, те й пожнеш;

якщо журавлі гніздяться високо – хліб у низинах буде пріти;

ранок без роси – незабаром погода зміниться;

зозуля кукує про хорошу погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 травня

1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож із Лондона до Парижа першій туристичній групі.

1861 – пройшла перша презентація кольорової фотографії з техніки, запропонованої шотландцем Джеймсом Максвеллом.

1865 – у Парижі підписано першу міжнародну Телеграфну Угоду та засновано Міжнародну спілку електрозв'язку.

Хто народився 17 травня

1908 – Леонід Первомайський, український літератор.

1904 – Жан Габен, французький актор.

1942 – Нікола Труссарді, італійський модельєр та дизайнер, засновник відомого бренду.

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