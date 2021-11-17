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17 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 листопада, 07:25
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Міжнародний день студентів – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 листопада.
17 листопада: яке сьогодні свято
17 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 17 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 17 листопада

  • Міжнародний день студентів (International Students' Day) був організований у 1941 році на міжнародній зустрічі студентів у Лондоні на згадку про чеських студентів-патріотів, страчених у 1939 році, і щорічно проводиться 17 листопада. У 2021 році свято відзначає 80-річний ювілей.
  • Всесвітній день географічних інформаційних систем ГІС (Geographic Information Systems Day) – був заснований у 1999 році з ініціативи американських компаній та організацій з метою поширення сучасного географічного знання про ГІС-технології серед непрофесіоналів.
  • Міжнародний день недоношених дітей (World Prematurity Day) – проводиться з 2009 року з ініціативи Європейського фонду догляду за новонародженими дітьми з метою привернення уваги і допомоги людей та держав до проблем сімей з такими дітьми, відкриття перинатальних центрів, профілактики і важливості збереження повного терміну вагітності.
  • Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень – починаючи з 2002 року, щорічно відзначається у середу другого чи третього тижня листопада з ініціативи ВООЗ у 2021 році випадає на 17 листопада.

Іменинники 17 листопада

День ангела відзначають: Олександр, Євгенія, Ярема, Іван, Ілля, Микола, Порфирій, Симон, Степан.

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Яке сьогодні церковне свято

17 листопада у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Іоаникія Великого, священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмія, пресвітера, преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського.

Народне свято

У народі 17 листопада відзначався Яремин день. За народними спостереженнями, цього дня краще нікуди не йти і не їхати, а залишатися вдома. Без особливої потреби не варто виходити навіть за ворота, тому що велика ймовірність зустріти нечисту силу, яка ходить по домівках і хоче всіляко нашкодити, наприклад, вкрасти вугілля з печі. А тому краще нікого не впускати у свій дім і тим більше – ні з ким не ділитися вогнем, щоб разом з ним не віддати своє щастя. Також у Яремин день небажано займатися серйозними справами.

Прикмети на 17 листопада

  • на Ярему не ходи з дому;
  • на Ярему не можна позичати гроші – до злиднів;
  • хвилясті хмари на небі – погода скоро погіршиться;

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 листопада

  • 1804 – у Харкові відкрито університет.
  • 1869 – Суецький канал офіційно став судноплавним.
  • 1966 – у ніч на 17 листопада зареєстровано найбільший метеорний дощ групи Леонід.
  • 1970 – перший у світі планетохід "Луноход-1", доставлений на Місяць радянською космічною станцією "Луна-17", вирушив у подорож по супутнику Землі.
  • 1978 – СРСР повідомив про успішне випробування нейтронної бомби.
  • 2019 – перший офіційний випадок виявлення інфікованої COVID-19 людини у Китаї.

Хто народився 17 листопада

  • 1749 – Ніколя Франсуа Аппер, французький винахідник консервів.
  • 1906 – Соітіро Хонда, японський промисловець та інженер, засновник однойменної компанії Honda.
  • 1944 – Денні де Віто, американський актор, режисер, продюсер.
  • 1965 – Руслана Писанка, українська актриса і телеведуча.
  • 1966 – Софі Марсо, французька кіноактриса, кінорежисер, співачка.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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