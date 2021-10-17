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17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 жовтня, 07:25
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День боротьби за ліквідацію злиднів, День працівника харчової промисловості – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 жовтня.
17 жовтня: яке сьогодні свято
17 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 17 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 17 жовтня

  • Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів (International Day for the Eradication of Poverty) відзначається з 1992 року під егідою ООН в пам'ять підписання в Парижі Загальної декларації прав людини в 1987 році з метою боротьби із порушеннями прав людини, злиднями, насильством і голодом.
  • День працівника харчової промисловості – у багатьох країнах професійне свято працівників цієї галузі відзначається в третю неділю жовтня з 1966 року.

Іменинники 17 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Єрофій, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

17 жовтня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Єрофея, єпископа Афінського, благовірного князя Володимира Ярославовича, Новгородського, чудотворця, преподобних Елладія й Онисима, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Гаїя, Фавста, Євсевія і Херимона, священномученика Петра Капітолійського, мучениць Домнини та дочок її Віринеї (Вероніки) і Проскудії (Просдоки), преподобного Амона, преподобного Павла Препростого, мучеників Давикта (Адавкта) і дочки його Калісфенії, святителя Стефана Щиляновича. .

Народне свято

У народі 17 жовтня шанувався Єрофєєв день. Вважалося, що на Ерофея припадає останній день, коли в лісі бродять і шумлять лісовики. А вже наступного дня лісові духи йдуть під землю до самої весни. Разом із ними зимувати вирушають і звірі.

Прикмети на 17 жовтня

  • з Ерофея холоду стають сильнішими;
  • в Єрофєєв день вже можна і шубу надягати;
  • на Ерофея не можна ходити в ліс, щоб дідько не потяг під землю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 жовтня

  • 1659 – в Переяславі син Богдана Хмельницького Юрій підписав з Москвою угоду, якою регулювалося становище козаків.
  • 1831 – Майкл Фарадей зробив випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію.
  • 1897 – Костянтин Ціолковський повідомив про будівництво аеродинамічної труби.
  • 1956 – в Швеції запрацювала перша в світі автоматична система мобільного зв'язку.
  • 1989 – в Києві відкрився I Всесоюзний фестиваль анімаційних фільмів "Крок".

Хто народився 17 жовтня

  • 1814 – Яків Головацький, український поет, письменник, фольклорист.
  • 1911 – Михайло Друян, радянський кінооператор-мультиплікатор.
  • 1915 – Артур Міллер, американський драматург і прозаїк, третій чоловік Мерилін Монро.
  • 1933 – Андрій Кушніренко, український композитор, хоровий диригент.
  • 1936 – Іван Драч, український прозаїк, поет, сценарист, критик, політичний діяч.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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