18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 18 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 18 серпня
- День ветеранів В'єтнаму або День Лонгтан відзначає Австралія.
- День прикордонника святкують в Азербайджані і Казахстані.
- День Конституції відзначається в Індонезії.
- Національний день науки святкує Таїланд.
Іменинники 18 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Дар'я, Євдокія, Євсигній, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія.
Яке сьогодні церковне свято
18 серпня в православній церкві починається предпразднство Преображення Господнього. Шанується пам'ять мученика Євсигнія, священномучеників Анфіра і Фавія, пап Римських, мученика Понтія Римлянина, мучеників Кантідія, Кантідіана і Сівель, в Єгипті, праведної Нонни, матері святого Григорія Богослова.
Народне свято
У народі 18 серпня шанувався Євсигній Житник. Селяни за звичаєм просили у землі захисту від нечистої сили і негоди, а ще їли сиру цибулю і ячмінний хліб для міцного здоров'я.
Прикмети на 18 серпня
- потрібно заклинати стерню, щоб нечиста сила не виганяла з неї худобу;
- яка погода на Євстигнія, таким буде весь грудень;
- від сирої цибулі здоров'я додасться.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 серпня
- 1649 – Богдан Хмельницький уклав Зборівський договір з польським королем Яном Казимиром.
- 1900 – день народження терміна "телебачення".
- 1991 – в Криму на дачі узятий під домашній арешт екс-президент СРСР Михайло Горбачов.
Хто народився 18 серпня
- 1824 – П'єр Мартен, французький металург, творець мартенівської печі.
- 1877 – Макс Фактор, американський парфумер, засновник однойменної косметичної компанії.
- 1933 – Роман Поланскі, американський актор, режисер, продюсер.
- 1933 – Бела Руденко, українська оперна співачка.
- 1952 – Патрік Суейзі, американський актор, танцюрист.
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