18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День батарейки, день Агафії – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 лютого.

18 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 лютого

День батареї (Battery Day) – міжнародне свято, яке присвячене дню народження італійського вченого Алессандро Вольта, винахідника першого у світі гальванічного елемента (Вольтов стовп), що став прообразом сучасних батарейок.

Іменинники 18 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.

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Яке сьогодні церковне свято

18 лютого у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Агафії, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, мучениці Федули і мучеників Еллади, Макарія та Евагрія. Святкування Єлецької-Чернігівської, Сицилійської або Дивногорської і званої "Взискання загиблих" ікон Божої Матері.

Народне свято

У народі 18 лютого відзначався Агафіїв день. Святу Агафію називали покровителькою худоби, звідси інша назва дня – Корівниця. У цей день особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили лад у хліві, а на роги вішали шматки хліба, щоб уберегти їх від падежу. Ще свята Агафія вважалася захисницею від пожежі. Освячені у цей день хліб та сіль зберігали вдома як оберіг, а якщо ставалася пожежа, то кидали у вогонь, щоб урятуватися. Також на Агафію поминали померлих предків.

Прикмети на 18 лютого

цього дня в жодному разі не можна кривдити корів;

корову бити – молока не пити;

корова у теплі – молоко на столі;

якщо на Агафію тепло – морозів вже не буде;

мороз цього дня принесе спекотне літо..

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 лютого

1911 – в Індії вперше у світі здійснено доставку пошти літаком.

1930 – американець Клайд Томбо відкрив дев'яту планету Сонячної системи Плутон.

1979 – у пустелі Сахара випав сніг.

2014 – у Києві на Майдані розпочалося протистояння, внаслідок якого протягом 3-х днів загинуло понад 80 осіб.

Хто народився 18 лютого

1745 – Алессандро Вольта, італійський фізик, хімік, основоположник вчення про електрику, на честь якого названа одиниця виміру електричної напруги – вольт.

1898 – Енцо Феррарі, італійський автовиробник, засновник компанії Ferrari.

1921 – Василь Одрехівський, український скульптор.

1933 – Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикант, вдова Джона Леннона.

1954 – Джон Траволта, американський кіноактор, танцюрист, співак.

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