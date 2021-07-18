18 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 липня

18 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 18 липня? День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели. День святого Афанасія, ікона Божої Матері "Домобудівниця" – в православному календарі. Афанасіїв день, Місяцеве свято – в народному календарі. Іменини святкують: Агнія, Ганна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 18 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 18 липня.

День працівників металургійної галузі України – щорічне професійне свято металургів і гірників відзначається в третю неділю липня.

Міжнародний день Нельсона Мандели – свято ООН, приурочене до дня народження колишнього президента Південної Африки і знаменує всенародну боротьбу з расовою дискримінацією.

День праці – відзначається в Іспанії.

День Конституції – святкує Уругвай.

Яке сьогодні свято

18 липня в православній церкві настає 4-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять преподобного Афанасія Афонського, мучениць Анни і Кирилли, преподобного Лампада Іринопольського. Знайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Ікони Божої Матері, званої "Економісса".

У народі 18 липня відзначали Афанасіїв день, або Місяцеве свято. Вважалося, що в цю ніч місяць на небі грає, сил додає.

Прикмети на 18 липня

якщо на Афанасія місяць грає – буде хороший урожай;

ясний місяць -до теплої осені;

жовті хмари на небі – до дощу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 липня

64 – сталася велика пожежа Риму, що спалила майже все місто.

1921 – у Франції вперше було проведене протитуберкульозне щеплення БЦЖ.

1936 – розіграш першого Кубка СРСР з футболу.

1954 – в Америці пройшов перший фестиваль джазової музики.

Хто народився 18 липня

1918 – Нельсон Мандела, південноафриканський політик, борець проти апартеїду.

1932 – Євген Євтушенко, радянський поет, режисер.

1936 – Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.

1941 – Френк Фаріа, німецький музикант, творець диско-групи "Боні М".

1982 – Пріянка Чопра, індійська актриса і модель.

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