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18 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 липня, 07:25
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День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 липня
18 липня: яке сьогодні свято
18 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 18 липня? День металурга, Міжнародний день Нельсона Мандели. День святого Афанасія, ікона Божої Матері "Домобудівниця" – в православному календарі. Афанасіїв день, Місяцеве свято – в народному календарі. Іменини святкують: Агнія, Ганна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 18 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 18 липня.

  • День працівників металургійної галузі України – щорічне професійне свято металургів і гірників відзначається в третю неділю липня.
  • Міжнародний день Нельсона Мандели – свято ООН, приурочене до дня народження колишнього президента Південної Африки і знаменує всенародну боротьбу з расовою дискримінацією.
  • День праці – відзначається в Іспанії.
  • День Конституції – святкує Уругвай.

Яке сьогодні свято

18 липня в православній церкві настає 4-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять преподобного Афанасія Афонського, мучениць Анни і Кирилли, преподобного Лампада Іринопольського. Знайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького. Ікони Божої Матері, званої "Економісса".

У народі 18 липня відзначали Афанасіїв день, або Місяцеве свято. Вважалося, що в цю ніч місяць на небі грає, сил додає.

Прикмети на 18 липня

  • якщо на Афанасія місяць грає – буде хороший урожай;
  • ясний місяць -до теплої осені;
  • жовті хмари на небі – до дощу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 липня

  • 64 – сталася велика пожежа Риму, що спалила майже все місто.
  • 1921 – у Франції вперше було проведене протитуберкульозне щеплення БЦЖ.
  • 1936 – розіграш першого Кубка СРСР з футболу.
  • 1954 – в Америці пройшов перший фестиваль джазової музики.

Хто народився 18 липня

  • 1918 – Нельсон Мандела, південноафриканський політик, борець проти апартеїду.
  • 1932 – Євген Євтушенко, радянський поет, режисер.
  • 1936 – Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.
  • 1941 – Френк Фаріа, німецький музикант, творець диско-групи "Боні М".
  • 1982 – Пріянка Чопра, індійська актриса і модель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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