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18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 жовтня, 07:25
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Всесвітній день цукерок, Європейський день боротьби з торгівлею людьми – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 18 жовтня
18 жовтня: яке сьогодні свято
18 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 18 жовтня

  • Європейський День боротьби з торгівлею людьми (European Anti-trafficking Day) був організований у 2007 році з метою підвищення рівня обізнаності суспільства про феномен покупки і продажу людей, а також боротьби з цією проблемою і захисту прав потерпілих.
  • Всесвітній день цукерок – солодке смачне свято любителів і професіоналів, які мають безпосереднє відношення до процесу виробництва цих популярних ласощів.
  • Всесвітній день краватки (International Necktie Day) – неофіційне свято шанувальників цієї модної деталі одягу чоловіків і жінок.
  • Європейський день паперового пакета (European Paper Bag Day) – екологічна дата, запропонована у 2018 році Європейською асоціацією виробників паперових мішків у Європі з метою привернути увагу до проблеми забруднення природи.
  • Всесвітній день менопаузи (World Menopause Day) заснований Міжнародним товариством менопаузи (МОМ) спільно з ВООЗ із метою збереження здоров'я жінок у складний період їхнього життя.

Іменинники 18 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександра, Олексій, Гавриїл, Григорій, Денис, Євдоким, Гермоген, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, Тихон, Філарет, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

18 жовтня в православній церкві вшановується пам'ять мучениці Харитини, преподобних Даміана, пресвітера, цілителя, Єремії і Матфея прозорливих, Києво-Печерських, у Ближніх печерах, священномученика Діонісія, єпископа Олександрійського, мучениці Мамелхви Персидської, преподобного Григорія Хандзойського.

Народне свято

У народі 18 жовтня вшановувалася Харитина. До цього часу вся робота з вулиці переміщалася в будинки, жінки займалися рукоділлям, працювали за прядками і ткацькими верстатами, робили полотно й одяг, а дівчата вишивали і в'язали, супроводжуючи своє рукоділля розмовами та співом.

Прикмети на 18 жовтня

  • Харитина ткала і пряла – всю сім'ю вдягала;
  • літають ворони і галки – скоро піде сніг;
  • хмари пливуть проти вітру – наганяють на землю сніг;
  • безвітряна погода на Харитину – до похолодання.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 жовтня

  • 1867 – Аляска перейшла від Росії до складу США.
  • 1922 – заснована британська радіомовна корпорація BBC.
  • 1942 – під час Другої світової війни нацисти знищили Брестське гетто.
  • 1955 – в Україні почала працювати Каховська ГЕС.
  • 1995 – Україна вступила до Ради Європи.

Хто народився 18 жовтня

  • 1926 – Чак Беррі, американський гітарист, співак, автор пісень, піонер рок-н-ролу.
  • 1960 – Жан-Клод Ван Дамм, американський актор, майстер бойових мистецтв, сценарист, режисер.
  • 1982 – Світлана Лобода, українська співачка, ведуча, автор пісень.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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