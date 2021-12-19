19 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День святого Миколая – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 грудня.

19 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 19 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Який сьогодні день, 19 грудня

Міжнародний день допомоги бідним (International Day to Assist the Poor) - також щорічно проводиться у День святого Миколая під егідою ООН з метою викорінення злиднів у суспільстві.

День адвокатури України - професійне свято адвокатів відзначається, починаючи з 2002 року, на честь набуття чинності 1992 року закону "Про адвокатуру".

День вічнозелених рослин – неофіційна екологічна дата, коли у багатьох містах традиційно встановлюють та запалюють новорічні ялинки. Ціль заходів – привернути увагу людей до долі хвойних дерев.

Іменинники 19 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Максим і Микола.

Яке сьогодні церковне свято

19 грудня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Миколая Угодника, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця, одного з найшанованіших святих.

Народне свято

У народі 19 грудня вшановувався Микола Зимовий – особливо улюблене та шановане свято на честь святого Миколая Угодника, якого вважали захисником обвинувачених, безневинно засуджених, знедолених та бідних, а також покровителем моряків, купців та дітей. Святому Миколаю молилися про добрий урожай, хорошу погоду, милість і порятунок від злиднів. На Миколу традиційно люди збиралися, вскладчину варили пиво, ставили всім світом у церкві свічку і правили молебень про послання їм усіх благ.

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Прикмети на 19 грудня:

на святого Миколая слід роздати всі борги, щоб наступного року не бідувати;

на Миколу треба всім миритись і прощати образи;

цього дня господар рано вставав і обходив увесь двір, щоб наступного року не було лиха;

у День святого Миколая не можна нічого робити для себе, а лише для нужденних;

якщо на Миколу відмовити бідним або сиротам, то сім років доведеться зазнавати збитків;

за Миколою йдуть микільські морози;

якщо на Миколу Зимового холодно, то весь сезон буде таким;

якщо цей день теплий, то і зима буде не надто морозною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 грудня

1863 – англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум.

1915 – Казимир Малевич вперше оприлюднив у Петрограді роботи, зокрема "Чорний квадрат".

1972 – американський космічний корабель "Аполлон-17" завершив Місячну програму.

1980 – відкрито станції Київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" та "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").

1981 – відкрито станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого" та "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").

1997 – відбулася прем'єра фільму "Титанік" режисера Дж. Кемерона.

Хто народився 19 грудня

1913 – Микола Амосов, радянський і український хірург, науковець, письменник.

1915 – Едіт Піаф, французька співачка, шансоньє.

1919 – Микола Лукаш, український поет, перекладач, літературознавець.

1933 – Галина Волчек, радянська і російська актриса театру та кіно, режисер, педагог.

1944 – Анастасія Вертинська, радянська і російська актриса театру та кіно.

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