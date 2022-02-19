19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Державного герба України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 лютого.

19 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 19 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 лютого

День державного герба України – був організований на честь затвердження у 1992 році Верховною Радою України тризубця як малого герба України.

Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів – екологічна дата, заснована у 1986 році, коли набув чинності мораторій на китовий промисел, запроваджений Міжнародною китовою комісією.

Іменинники 19 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Крістіна, Максим, Марія, Марфа, Севастьян, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

19 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Іоанна, пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісто і мученика Феофіла, мучениці Фаусти, мучеників Евіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Лікаріона, отрока.

Народне свято

У народі 19 лютого шанувався Вукол Телятник. У цей період в господарствах уже починали народжуватися телята, тож на Вукола, як і вчорашній день Агафії, особливу увагу приділяли коровам і дбали про те, щоб вони благополучно отелилися. Тільним коровам давали більше кормів. Хлів обкурювали травами, щоби телята росли міцними, а молоко у корів було смачним.

Прикмети на 19 лютого

якщо корова отелилась двійнею, і телята одношерсті – гарна прикмета, а якщо різношерсті – на зло;

у корови під копитом мокро – значить, молока зменшиться;

миші вилізли із нір – до похмурого дня;

на Вукола видався морозний день – до бурхливої весни та спекотного літа.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 лютого

1855 – французький математик та астроном Урбен Левер'є представив Паризькій академії наук першу у світі карту погоди.

1878 – американський винахідник Томас Едісон запатентував фонограф.

1954 – прийнято Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

Хто народився 19 лютого

1473 – Миколай Коперник, німецький астроном, математик, механік, автор вчення про геліоцентричну систему світу.

1993 – Вікторія Джастіс, американська співачка та актриса.

2004 – Міллі Боббі Браун, британо-американська актриса і модель.

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