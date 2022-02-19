Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День Державного герба України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 лютого.
19 лютого: яке сьогодні свято
19 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 19 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 лютого

  • День державного герба України – був організований на честь затвердження у 1992 році Верховною Радою України тризубця як малого герба України.
  • Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів – екологічна дата, заснована у 1986 році, коли набув чинності мораторій на китовий промисел, запроваджений Міжнародною китовою комісією.

Іменинники 19 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Крістіна, Максим, Марія, Марфа, Севастьян, Юліан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

19 лютого в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Іоанна, пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісто і мученика Феофіла, мучениці Фаусти, мучеників Евіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Лікаріона, отрока.

Народне свято

У народі 19 лютого шанувався Вукол Телятник. У цей період в господарствах уже починали народжуватися телята, тож на Вукола, як і вчорашній день Агафії, особливу увагу приділяли коровам і дбали про те, щоб вони благополучно отелилися. Тільним коровам давали більше кормів. Хлів обкурювали травами, щоби телята росли міцними, а молоко у корів було смачним.

Прикмети на 19 лютого

  • якщо корова отелилась двійнею, і телята одношерсті – гарна прикмета, а якщо різношерсті – на зло;
  • у корови під копитом мокро – значить, молока зменшиться;
  • миші вилізли із нір – до похмурого дня;
  • на Вукола видався морозний день – до бурхливої весни та спекотного літа.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 лютого

  • 1855 – французький математик та астроном Урбен Левер'є представив Паризькій академії наук першу у світі карту погоди.
  • 1878 – американський винахідник Томас Едісон запатентував фонограф.
  • 1954 – прийнято Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.
  • 1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

Хто народився 19 лютого

  • 1473 – Миколай Коперник, німецький астроном, математик, механік, автор вчення про геліоцентричну систему світу.
  • 1993 – Вікторія Джастіс, американська співачка та актриса.
  • 2004 – Міллі Боббі Браун, британо-американська актриса і модель.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
14 — 20 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти