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19 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 липня, 07:25
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День тренера в Україні, День моря в Японії – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 липня.
19 липня: яке сьогодні свято
19 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 19 липня? День тренера в Україні. Пам'ять преподобного Сисоя Великого – в православному календарі. Сисоєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Інокентій, Марфа, Уляна, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 липня.

  • День тренера в Україні – нове професійне свято українських фахівців, яке вперше відзначається в 2021 році і було встановлене на підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановою президента від 24 червня 2021 року.
  • День моря або Уме-но хі – в Японії у третій понеділок липня проводиться державне свято, присвячене подяці морю.
  • День жінок-міністрів – ще одне свято відзначається в Японії.
  • День Незалежності – святкує Лаос.

Яке сьогодні свято

19 липня в православній церкві настає 5-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах, мучеників Марина, Марфи, Авдифакса, Авакума, Кирина, Валентина, пресвітера, Астерія та інших багатьох у Римі, мучеників Ісавра, диякона, Інокентія, Фелікса, Єрмія, Василія, Перегрина, Руфа та Руфина, мученика Коїнта Фригійського, мучениці Лукії, діви, і з нею мучеників Рикса, Антонія, Лукіана, Ісидора, Діона, Діодора, Кутонія, Ароноса, Капика і Сатура. Знайдення мощей праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської.

У народі 19 липня відзначався Єремєєв або Сисоєв день. У цей період зазвичай підходили до завершення посівні роботи, і господині варили смородинове варення. Люди вірили, що на Сисоєв день випадає найцілюща роса.

Прикмети на 19 липня

  • якщо босоніж пройтися по росі, весь рік буде здоров'я;
  • ранкова роса допомагає дозрівати хлібам;
  • кожну справу потрібно робити вчасно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 липня

  • 1650 – укладено військовий союз між Богданом Хмельницьким і турецьким послом Осман-ага.
  • 1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро.
  • 1980 – в СРСР відкрилися XXII Олімпійські ігри.

Хто народився 19 липня

  • 1814 – Семюель Кольт, американський промисловець, засновник однойменної фірми стрілецької зброї.
  • 1893 – Володимир Маяковський, російський поет.
  • 1947 – Брайан Мей, гітарист групи Queen.
  • 1971 – Віталій Кличко, український боксер, політик, Київський міський голова.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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