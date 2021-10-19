19 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день балету, Фомін день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 жовтня.

19 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 19 жовтня

Всесвітній день балету (World Ballet Day) – щорічно, починаючи з 2014 року, в один із днів жовтня проводиться міжнародне свято, присвячене цьому виду мистецтва.

День рятувальника в Казахстані – своє професійне свято відзначають працівники протипожежної, водно-рятувальної служби, цивільної оборони країни, починаючи з 2008 року.

День юриста в Молдові – свято фахівців усіх юридичних професій встановлене на честь створення Союзу юристів Молдови (СЮМ) в 2001 році.

День беатифікації матері Терези в Албанії – національне свято проводиться на честь зарахування до лику блаженних католицької подвижниці матері Терези.

Іменинники 19 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Макар, Никанор, Фома.

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Яке сьогодні церковне свято

19 жовтня в православній церкві шанується пам'ять апостола Фоми, священномученика Никифора, екзарха Константинопольського патріарха в Україні.

Народне свято

У народі 19 жовтня відзначався Фомін день, коли за традицією підводили підсумки року: перевіряли комори і льохи, рахували запаси в засіках, планували витрати на зиму. Святого Фому шанували за його ощадливість і запасливість. Якщо господарі залишалися задоволеними підсумками року, то на честь святого накривали багато столи і відзначали свої успіхи.

Прикмети на 19 жовтня:

на Фому у жодному разі не можна тринькати, інакше святий покарає;

в Фомін день сприятливо змінювати затвори і замки;

безвітряний день на Фому – незабаром похолодає;

в день Фоми по небу пливуть останні купчасті хмари.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 жовтня

1453 – закінчення Столітньої війни між Англією і Францією.

1917 – Павло Скоропадський проголошений гетьманом українського Вільного козацтва.

1918 – Українська національна рада проголосила утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини.

1943 – американець Альберт Шац відкрив антибіотик стрептоміцин, перший препарат з позитивним ефектом при лікуванні туберкульозу.

Хто народився 19 жовтня

1854 – Сергій Васильківський, український живописець.

1862 – Огюст Люм'єр, засновник французької кіноіндустрії та кінорежисури.

1910 – Федір Манайло, український радянський живописець.

1918 – Олександр Галич, російський поет, бард, сценарист, драматург.

1987 – Леся Нікітюк, українська телеведуча.

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