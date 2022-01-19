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19 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 січня, 07:25
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Водохреще і святе Богоявлення – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 січня.
19 січня: яке сьогодні свято
19 січня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 19 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 19 січня

День ангела сьогодні відзначають: Іван та Феофан.

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Яке сьогодні церковне свято

19 січня у православній церкві відзначається велике свято – святе Богоявлення та Водохреще. Також відзначається преставлення святителя Феофана, Затворника Вишенського.

Народне свято

У народі 19 січня теж святкували Водохреще, яке називали Водосвяттям. Обряди й традиції свята були пов'язані з водою, яку цього дня вважали цілющою. З ранку на Водохреще проводилися богослужіння, священнослужителі освячували воду в храмі, а також у спеціально обладнаній ополонці – йордані, занурюючи в неї хрест. Віруючі брали цю воду з собою, окропляли житло та домочадців, а також зберігали весь рік на випадок хвороб чи пристріту. Головною традицією свята Водохреща було купання в крижаній ополонці – так люди проводили обряд очищення.

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Прикмети на 19 січня

  • на Водохреще завжди встановлювалися морози, які так і називалися – хрещенські;
  • якщо на Водохреще йде сніг – уродить гречка;
  • небо на Водохреще усипане зірками – до багатого врожаю хліба;
  • а якщо зірки світять яскраво – буде гарний окіт у овець;
  • щоб бути весь рік здоровим, на Водохреще потрібно провести омивання та очищення;
  • протягом 12 днів після Водохреща в освяченій ополонці не можна прати;
  • на Водохреще відкривається небо, і збуваються найзаповітніші бажання.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 січня

  • 1825 – Езра Даггетт запатентував консервну банку.
  • 1853 – у Римі відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Трубадур".
  • 1906 – розпочався випуск українського сатиричного журналу "Шершень".
  • 1915 – француз Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення з неонових ламп.
  • 1938 – американська фірма General Motors вперше розпочала серійне виробництво дизельних двигунів.

Хто народився 19 січня

  • 1809 – Едгар Аллан По, американський письменник, поет, представник романтизму.
  • 1912 – Тимофій Левчук, радянський та український кінорежисер.
  • 1912 – Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН.
  • 1943 – Дженіс Джоплін, американська королева блюзу та рок-н-ролу.
  • 1945 – Род Еванс, англійський рок-співак, співзасновник гурту Deep Purple.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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