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2 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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2 квітня, 07:25
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Міжнародний день дитячої книги – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 квітня.
2 квітня: яке сьогодні свято
2 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 квітня

  • Міжнародний день дитячої книги (International Children's Book Day) – проводиться 2 квітня, у день народження датського казкаря Ганса Християна Андерсена. Свято було встановлене 1967 року з ініціативи Міжнародної ради з дитячої книги.
  • Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму (World Autism Awareness Day) - проводиться під егідою ООН з 2007 року з метою допомогти людям, які страждають на це невиліковне захворювання нервової системи.

Іменинники 2 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Світлана, Севастьян, Сергій, Уляна.

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Яке сьогодні церковне свято

2 квітня у православній церкві вшановується пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, що в обителі святого Сави були вбиті, мучениці Фотіни (Світлани), самарянки, її синів мучеників Віктора, нареченого Фотіном, та Йосії; мучениць Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Кіріакії, Домніна та мученика Севастіана, мучениць Олександри, Клавдії, Єфрасії, Матрони, Іуліанії, Євфимії та Феодосії, святителя Микити, сповідника, архієпископа Аполлоніадського. Поминання померлих.

Народне свято

У народі 2 квітня шанувалася Фотинія, яку також називали Колодязницею, тому що в цей період з особливою повагою ставилися до питної колодязної води і наділяли її лікувальними властивостями. Також на Фотинію славили льон і вбиралися у лляний одяг. А дівчата на паркани та хвіртки вивішували лляні рушники, щоб привернути у дім наречених.

Прикмети на 2 квітня

  • щоб позбавитися хвороб, на Фотинію треба вмитися водою з колодязя;
  • щоб вилікуватися від лихоманки, святій Фотинії писали молитви;
  • не можна плювати в колодязь, причому не лише цього дня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 квітня

  • 1905 – було відкрито Сімплонський тунель під Альпами, який зв'язав Швейцарію та Італію.
  • 1912 – лайнер "Титанік" вийшов у море для ходових випробувань, які пройшли успішно.
  • 1966 – вперше у світі радянський космічний апарат супутник "Луна-10" облетів Місяць.
  • 1978 – на американському телеканалі CBS розпочався показ серіалу "Даллас", який тривав 13 років.

Хто народився 2 квітня

  • 1725 – Джакомо Казанова, італійський авантюрист, письменник, мемуарист.
  • 1805 – Ганс Християн Андерсен, датський письменник, поет та казкар.
  • 1840 – Еміль Золя, французький письменник, публіцист.
  • 1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один із основоположників сюрреалізму.
  • 1902 – Михайло Гречина, український архітектор.
  • 1905 – Серж Лифар, французький танцівник, хореограф, балетмейстер українського походження.
  • 1922 – Сергій Адамович, український художник-графік.

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