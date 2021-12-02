Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

2 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 грудня, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День Авдія Дбайливця, Міжнародний день боротьби за скасування рабства – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 грудня.
2 грудня: яке сьогодні свято
2 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 грудня

  • Міжнародний день боротьби за скасування рабства (International Day for the Abolition of Slavery) - щорічно відзначається 2 грудня на честь прийняття ООН у 1949 році Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами.

Іменинники 2 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Авдій, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Філарет, Яків .

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

2 грудня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Авдія, з 12-ох, мученика Варлаама, преподобного Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра, царя, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Ази і з ним 150 воїнів, мученика Іліодора, преподобного Іларіона, чудотворця, священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського, преподобного Олексія Карпаторуського. Свято ікони Божої Матері "У скорботах і печалях утіха".

Народне свято

У народі 2 грудня вшановувався Авдій Дбайливець, якого шанували як покровителя домашнього затишку, господарства і сімейного благополуччя. Щоб відвадити від дому та сім'ї нечисту силу, в день Авдія обходили будинок і стукали обухом сокири по всіх одвірках та шибках.

Прикмети на 2 грудня

  • сніг на Авдія – до довгої зими та холодної весни;
  • без особливої потреби не можна виходити на вулицю, щоб не підхопити хворобу, краще пересидіти вдома в теплі;
  • щоб захиститися від хвороб, потрібно пити гарячий чай із медом та цілющими травами.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 грудня

  • 1864 – у Херсоні засновано перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.
  • 1942 – італійський фізик Енріко Фермі отримав першу контрольовану ланцюгову ядерну реакцію.
  • 1971 – радянська автоматична міжпланетна станція "Марс-3" вперше у світі здійснила м'яку посадку на поверхню Марса.
  • 1990 – стартував космічний корабель "Союз ТМ-11" з міжнародним екіпажем на борту.
  • 2010 – на iPhone запущено месенджер Viber.

Хто народився 2 грудня

  • 1935 – Ніна Антонова, радянська і українська кіноактриса.
  • 1946 – Джанні Версаче, італійський модельєр і дизайнер.
  • 1977 – Саша Путря, 11-річна українська і радянська художниця, яка за своє коротке життя створила понад дві тисячі робіт.
  • 1981 – Брітні Спірс, американська поп-співачка, танцівниця, автор пісень, актриса.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти