2 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Авдія Дбайливця, Міжнародний день боротьби за скасування рабства – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 грудня.

2 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 2 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 грудня

Міжнародний день боротьби за скасування рабства (International Day for the Abolition of Slavery) - щорічно відзначається 2 грудня на честь прийняття ООН у 1949 році Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами.

Іменинники 2 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Авдій, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Філарет, Яків .

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Яке сьогодні церковне свято

2 грудня в православній церкві вшановується пам'ять пророка Авдія, з 12-ох, мученика Варлаама, преподобного Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра, царя, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Ази і з ним 150 воїнів, мученика Іліодора, преподобного Іларіона, чудотворця, священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського, преподобного Олексія Карпаторуського. Свято ікони Божої Матері "У скорботах і печалях утіха".

Народне свято

У народі 2 грудня вшановувався Авдій Дбайливець, якого шанували як покровителя домашнього затишку, господарства і сімейного благополуччя. Щоб відвадити від дому та сім'ї нечисту силу, в день Авдія обходили будинок і стукали обухом сокири по всіх одвірках та шибках.

Прикмети на 2 грудня

сніг на Авдія – до довгої зими та холодної весни;

без особливої потреби не можна виходити на вулицю, щоб не підхопити хворобу, краще пересидіти вдома в теплі;

щоб захиститися від хвороб, потрібно пити гарячий чай із медом та цілющими травами.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 2 грудня

1864 – у Херсоні засновано перший у Російській імперії Земський банк взаємного кредиту.

1942 – італійський фізик Енріко Фермі отримав першу контрольовану ланцюгову ядерну реакцію.

1971 – радянська автоматична міжпланетна станція "Марс-3" вперше у світі здійснила м'яку посадку на поверхню Марса.

1990 – стартував космічний корабель "Союз ТМ-11" з міжнародним екіпажем на борту.

2010 – на iPhone запущено месенджер Viber.

Хто народився 2 грудня

1935 – Ніна Антонова, радянська і українська кіноактриса.

1946 – Джанні Версаче, італійський модельєр і дизайнер.

1977 – Саша Путря, 11-річна українська і радянська художниця, яка за своє коротке життя створила понад дві тисячі робіт.

1981 – Брітні Спірс, американська поп-співачка, танцівниця, автор пісень, актриса.

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