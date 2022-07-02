2 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 2 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 2 липня
- Міжнародний день спортивної журналістики (World Sports Journalists Day) – проводиться з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси починаючи з 1995 року.
- Міжнародний день кооперативів (International Day of Cooperatives) – проводиться під егідою ООН у першу суботу липня з 1993 року.
- Міжнародний день Дніпра – екологічне свято відзначається щорічно в першу суботу липня, починаючи з 2003 року, і присвячене одній із найспокійніших і найвеличніших рівнинних річок Європи.
- День працівника податкової служби України – професійне свято, яке відзначається 2 липня.
- Всесвітній день НЛО чи День уфолога (World UFO Day) – відзначають люди, які займаються вивченням незвичайних явищ та об'єктів позаземного походження.
- Всесвітній день собак – неофіційне свято найкращих друзів людини, яке відзначається з 2012 року і покликане звернути увагу суспільства на проблеми безпритульних тварин.
Іменинники 2 липня
День ангела сьогодні відзначають: Іван, Марія, Тадей.
Яке сьогодні церковне свято
2 липня в православній церкві вшановується пам'ять апостола Юди, брата Господнього за тілом, мученика Зосими, преподобного Паїсія Великого, преподобного Іоанна, пустельника, преподобного Паїсія Хіландарського, святителя Іоанна (Максимовича), архієпископа Шанхайського.
Народне свято
У народі 2 липня вшановувався Зосима Пасічник. Люди спостерігали, що цього дня бджоли починали нести мед у вулики та заливати у стільники.
Прикмети на 2 липня
- у цей день категорично не можна турбувати бджіл;
- якщо бджоли злітаються у вулики – до дощу;
- а якщо сидять на стінах – буде спека.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 липня
- 1853 – початок Кримської війни.
- 1918 – гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство.
- 1924 – утворено Міжнародну асоціацію спортивної преси.
- 1947 – сталася знаменита ймовірна аварія НЛО у Розуеллі.
- 2011 – українські боксери брати Клички стали володарями всіх престижних поясів у надважкій вазі.
Хто народився 2 липня
- 1714 – Крістоф Глюк, австрійський композитор.
- 1877 – Герман Гессе, німецький письменник.
- 1904 – Дмитро Чалий, український літературознавець.
- 1922 – П'єр Карден, французький модельєр.
- 1961 – Олександр Роднянський, український режисер та продюсер.
- 1986 – Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка, модель.
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