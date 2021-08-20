20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 20 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 20 серпня
- Всесвітній день комара (World Mosquito Day) – день боротьби з цими комахами, що переносять малярію, встановлений в пам'ять про відкриття британського доктора Рональда Росса.
- Всесвітній день ліні (World Laziness Day) – неофіційне свято всіх ледарів, а також людей, які хочуть побороти стрес і синдром хронічної втоми.
- День святого Стефана I Іштвана – Угорщина відзначає національне свято на честь засновника держави.
- День Незалежності відзначається в Сенегалі та Естонії.
Іменинники 20 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.
Який сьогодні церковне свято
20 серпня в православній церкві відзначається віддання свята Преображення Господнього. Шанується пам'ять преподобномученика Дометія Персянина та двох учнів його, преподобного Пімена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пімена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Києво-Печерського, єпископа Смоленського, в Ближніх печерах, мучеників Марина і Астерія, преподобного Ора, преподобномучениці Потамії, чудотвориці, преподобного Феодосія Нового, святителя Єрофея Угорського, святого Стефана I, короля Угорщини, преподобної Феодори Сихловської.
Народне свято
У народі 20 серпня шанувався день Марини-Пимени. Господині обов'язково намагалися приготувати на частування пироги та інші страви з малиною, збір якої поступово завершувався до цього періоду.
Прикмети на 20 серпня
- на Пимени літо повертає до осені;
- якщо лелеки готуються до відльоту – до ранньої осені;
- на Пимени-Марини – не шукай у лісі малини.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 серпня
- 1634 – день народження першого букваря.
- 1794 – на території Речі Посполитої почалося повстання Костюшка.
- 1913 – в Києві відкрилася Перша Всеросійська спортивна олімпіада.
- 1925 – гора Т. Шевченка в Каневі проголошена державним заповідником.
- 1953 – СРСР оголосив про успішні випробування водневої бомби.
Хто народився 20 серпня
- 1827 – Йозеф Штраус, австрійський композитор, диригент, син Йоганна Штрауса.
- 1939 – Валерій Шевчук, український письменник.
- 1974 – Емі Адамс, американська актриса.
- 1974 – Міша Коллінз, американський актор.
- 1992 – Демі Ловато, американська актриса, співачка.
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