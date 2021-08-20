20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день ліні, Всесвітній день комара, Марини-Пимени – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 серпня.

20 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 20 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 20 серпня

Всесвітній день комара (World Mosquito Day) – день боротьби з цими комахами, що переносять малярію, встановлений в пам'ять про відкриття британського доктора Рональда Росса.

Всесвітній день ліні (World Laziness Day) – неофіційне свято всіх ледарів, а також людей, які хочуть побороти стрес і синдром хронічної втоми.

День святого Стефана I Іштвана – Угорщина відзначає національне свято на честь засновника держави.

День Незалежності відзначається в Сенегалі та Естонії.

Іменинники 20 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

Який сьогодні церковне свято

20 серпня в православній церкві відзначається віддання свята Преображення Господнього. Шанується пам'ять преподобномученика Дометія Персянина та двох учнів його, преподобного Пімена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пімена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Києво-Печерського, єпископа Смоленського, в Ближніх печерах, мучеників Марина і Астерія, преподобного Ора, преподобномучениці Потамії, чудотвориці, преподобного Феодосія Нового, святителя Єрофея Угорського, святого Стефана I, короля Угорщини, преподобної Феодори Сихловської.

Народне свято

У народі 20 серпня шанувався день Марини-Пимени. Господині обов'язково намагалися приготувати на частування пироги та інші страви з малиною, збір якої поступово завершувався до цього періоду.

Прикмети на 20 серпня

на Пимени літо повертає до осені;

якщо лелеки готуються до відльоту – до ранньої осені;

на Пимени-Марини – не шукай у лісі малини.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 серпня

1634 – день народження першого букваря.

1794 – на території Речі Посполитої почалося повстання Костюшка.

1913 – в Києві відкрилася Перша Всеросійська спортивна олімпіада.

1925 – гора Т. Шевченка в Каневі проголошена державним заповідником.

1953 – СРСР оголосив про успішні випробування водневої бомби.

Хто народився 20 серпня

1827 – Йозеф Штраус, австрійський композитор, диригент, син Йоганна Штрауса.

1939 – Валерій Шевчук, український письменник.

1974 – Емі Адамс, американська актриса.

1974 – Міша Коллінз, американський актор.

1992 – Демі Ловато, американська актриса, співачка.

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