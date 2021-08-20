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20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 серпня, 07:25
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Всесвітній день ліні, Всесвітній день комара, Марини-Пимени – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 серпня.
20 серпня: яке сьогодні свято
20 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 20 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 20 серпня

  • Всесвітній день комара (World Mosquito Day) – день боротьби з цими комахами, що переносять малярію, встановлений в пам'ять про відкриття британського доктора Рональда Росса.
  • Всесвітній день ліні (World Laziness Day) – неофіційне свято всіх ледарів, а також людей, які хочуть побороти стрес і синдром хронічної втоми.
  • День святого Стефана I Іштвана – Угорщина відзначає національне свято на честь засновника держави.
  • День Незалежності відзначається в Сенегалі та Естонії.

Іменинники 20 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

Який сьогодні церковне свято

20 серпня в православній церкві відзначається віддання свята Преображення Господнього. Шанується пам'ять преподобномученика Дометія Персянина та двох учнів його, преподобного Пімена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пімена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Києво-Печерського, єпископа Смоленського, в Ближніх печерах, мучеників Марина і Астерія, преподобного Ора, преподобномучениці Потамії, чудотвориці, преподобного Феодосія Нового, святителя Єрофея Угорського, святого Стефана I, короля Угорщини, преподобної Феодори Сихловської.

Народне свято

У народі 20 серпня шанувався день Марини-Пимени. Господині обов'язково намагалися приготувати на частування пироги та інші страви з малиною, збір якої поступово завершувався до цього періоду.

Прикмети на 20 серпня

  • на Пимени літо повертає до осені;
  • якщо лелеки готуються до відльоту – до ранньої осені;
  • на Пимени-Марини – не шукай у лісі малини.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 серпня

  • 1634 – день народження першого букваря.
  • 1794 – на території Речі Посполитої почалося повстання Костюшка.
  • 1913 – в Києві відкрилася Перша Всеросійська спортивна олімпіада.
  • 1925 – гора Т. Шевченка в Каневі проголошена державним заповідником.
  • 1953 – СРСР оголосив про успішні випробування водневої бомби.

Хто народився 20 серпня

  • 1827 – Йозеф Штраус, австрійський композитор, диригент, син Йоганна Штрауса.
  • 1939 – Валерій Шевчук, український письменник.
  • 1974 – Емі Адамс, американська актриса.
  • 1974 – Міша Коллінз, американський актор.
  • 1992 – Демі Ловато, американська актриса, співачка.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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