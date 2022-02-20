20 лютого: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 20 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 20 лютого
- Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) – щорічно проводиться під егідою ООН, починаючи з 2009 року, на честь всесвітньої зустрічі на найвищому рівні 1995 року, на якій було проголошено завдання соціального розвитку сучасного суспільства.
- День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на честь подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, які загинули у 2014 році.
Іменинники 20 лютого
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Лука, Петро.
Яке сьогодні церковне свято
20 лютого у православній церкві проводиться Тиждень про блудного сина. Вшановується пам'ять преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомидійських.
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Народне свято
У народі 20 лютого відзначали день Луки. Через асоціацію з ім'ям святого головним продуктом дня, з яким господині готували страви, була цибуля. Також цього дня вшановували пам'ять покійних родичів. А ще в день Луки готували цілюще зілля з коренів, зібраних влітку. Люди вірили, що в цих ліках міститься велика сила.
Прикмети на 20 лютого
- південний вітер – до гарного врожаю ярих;
- якщо на Луку їсти цибулю – буде сила;
- цього дня не можна скупитися, а все віддане повернеться сторицею;
- краще не вдягати одяг зеленого кольору.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 20 лютого
- 1872 – в Америці запатентовано електричний ліфт.
- 1940 – вперше на екранах з'явилися мультиплікаційні герої Том і Джеррі.
- 1962 – астронавт Джон Гленн здійснив перший американський орбітальний космічний політ, тричі облетівши Землю.
- 1986 – виведено на орбіту базовий блок радянської орбітальної станції "Мир".
- 2002 – у Харкові започатковано українське видавництво "Видавничий дім Школа".
- 2014 – під час протистояння Євромайдану розстріляно активістів, згодом названих "Небесною сотнею".
Хто народився 20 лютого
- 1888 – Василь Барвінський, український композитор, піаніст.
- 1909 – Костянтин Жук, український радянський кінорежисер.
- 1925 – Роберт Олтмен, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1966 – Сінді Кроуфорд, американська супермодель, актриса, телеведуча.
- 1988 – Ріанна, барбадоська R&B-співачка.
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