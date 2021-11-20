20 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день дитини і День педіатра – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 листопада.

20 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 20 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 20 листопада

Всесвітній день дитини (Universal Children's Day) – щорічно проводиться під егідою ООН, починаючи з 1954 року, та встановлений на честь прийняття асамблеєю у 1959 році Декларації прав дитини, а у 1989 році – Конвенції про права дитини. – щорічно проводиться під егідою ООН, починаючи з 1954 року, та встановлений на честь прийняття асамблеєю у 1959 році Декларації прав дитини, а у 1989 році – Конвенції про права дитини.

День педіатра – медичне свято дитячого лікаря, яке приурочене до Всесвітнього дня дитини і також відзначається 20 листопада.

День індустріалізації Африки (Africa Industrialization Day) був організований і відзначається під егідою ООН з метою прискорення темпів промислового розвитку цього світового регіону та збільшення торговельних відносин між африканськими країнами.

Іменинники 20 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Михайло, Микола, Никон, Павло, Сергій, Федір, Федот.

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Яке сьогодні церковне свято

20 листопада в православній церкві вшановується пам'ять мучеників у Мелитині: Ієрона, Ісихія, Никандра, Афанасія, Маманта, Варахія, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерія, Ксанфія, Феодула, Калимаха, Євгенія, Феодоха, Острихія, Єпифанія, Максиміана, Дукитія, Клавдіана, Феофіла, Гігантія, Дорофея, Феодота, Кастрикія, Аникити, Фемелія, Євтихія, Іларіона, Діодота й Амонита, преподобного Лазаря Галісійського, мученика Феодота, корчемника, мучеників Меласипа і Касинії та сина їхнього Антоніна, мучеників Авкта, Тавріона і Фесалонікії.

Народне свято

У народі 20 листопада відзначався Федотів день, а самого святого Феодота вважали покровителем жіночого рукоділля. Перед тим, як сісти за ткацтво, прядіння чи вишивку, жінки молилися Феодоту. До цього часу вже починалися морози, які сковували льодом річки та озера, а тому у людей була популярна підлідна риболовля. Також по льоду встановлювали шлях через річку.

Прикмети на 20 листопада

Федот іде – за собою лід веде;

якщо з півночі йдуть низькі хмари – до похолодання;

річки кригою вкрилися – зимові дороги відкрилися;

сніг лежить кучугурами – до хлібного року.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 листопада

1917 – проголошено Українську Народну Республіку.

1945 – розпочався Нюрнберзький процес – суд над військовими злочинцями Третього рейху.

1947 – відбулося весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького.

1990 – заарештований серійний вбивця Чікатіло, який позбавив життя понад 50 осіб.

1991 – встановлені консульські відносини між Україною та Туреччиною.

Хто народився 20 листопада

1889 – Едвін Хаббл, американський астроном і космолог.

1890 – Роберт Армстронг, американський актор, відомий за фільмами про Кінг-Конга.

1925 – Майя Плісецька, радянська прима-балерина Великого театру, балетмейстер, хореограф.

1928 – Олексій Баталов, радянський актор, режисер, сценарист.

1928 – Генріх Сапгір, радянський і російський поет, прозаїк, сценарист.

1937 – Вікторія Токарєва, радянська і російська письменниця, сценарист.

1963 – Михайло Дідик, український оперний співак.

1983 – Михайло Хома, український співак (DZIDZIO).

1989 – Сергій Полунін, український і російський артист балету.

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