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21 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 серпня, 07:25
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Всесвітній день бездомних тварин, Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 серпня.
21 серпня: яке сьогодні свято
21 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 21 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 21 серпня

  • Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму (International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism) – встановлений у 2017 році під егідою ООН.
  • Всесвітній день бездомних тварин (International Homeless Animals Day) – цей день покликаний звернути увагу суспільства на проблеми тварин, що мешкають на вулиці.
  • День Незалежності Латвії – відзначається на честь виходу зі складу СРСР в 1991 році.
  • День молоді святкує Марокко.

Іменинники 21 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Який сьогодні церковне свято

21 серпня у православній церкві шанується пам'ять святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, святителя Мирона, чудотворця, єпископа Критського, мучеників Єлевферія і Леоніда, преподобного Григорія Синаїта.

Народне свято

У народі 21 серпня шанувався Мирон Вітрогон. Люди помічали, що наступав період сильних вітрів і пилових бур. А в лісі у цей час збирали достиглу ожину і робили заготовки на зиму.

Прикмети на 21 серпня

  • який Мирон, такий січень;
  • тихий вітер на Мирона – на сонячну осінь;
  • сильний вітер – до непогожого вересня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 серпня

  • 1911 – з Лувру вкрадено портрет Мони Лізи.
  • 1932 – у Венеції пройшов перший міжнародний кінофестиваль.
  • 1957 – СРСР вперше здійснив запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
  • 1976 – у Франції вперше в Європі стартував фестиваль панк-року.

Хто народився 21 серпня

  • 1698 – Джузеппе Гварнері, італійський скрипковий майстер.
  • 1904 – Вільям Каунт Бейсі, американський джазовий піаніст.
  • 1935 – Юрій Ентін, радянський поет-пісняр, драматург.
  • 1938 – Кенні Роджерс, американський співак, актор.
  • 1989 – Хейден Панеттьєр, американська актриса, співачка.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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