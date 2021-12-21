21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 21 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 21 грудня
- День зимового сонцестояння – найкоротший день і найдовша ніч у році, початок астрономічної зими, що символізує відродження богів, життя та природи у культурі багатьох народів.
- День Карачуна – стародавнє свято шанування язичницького бога у слов'ян.
- Йоль – середньовічне свято зимового сонцестояння у давніх німецьких народів.
- День народження кросворду – святкують шанувальники популярної головоломки на честь публікації у 1913 році в американській газеті першого кросворду.
Іменинники 21 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Анфіса, Вікторія, Кирило, Сергій.
Яке сьогодні церковне свято
Західні християни 21 грудня відзначають День Святого Томаса.
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21 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Патапія, апостолів від 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарія та Онисифора, мучеників 62 ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали, мучениці Анфіси в Римі.
Народне свято
У народі 21 грудня крім свята відродження Сонця вшановувалась Анфіса Рукодільниця. Цього дня традиційно незаміжні дівчата займалися рукоділлям, готуючи придане: пряли, ткали, шили, вишивали. Це важливо було робити на самоті, щоб ніхто не наврочив майбутнє щастя.
Прикмети на 21 грудня
- у день зимового сонцестояння не можна перебувати в смутку, сваритися, бажати комусь зла;
- цього дня не належить бути в брудному, дірявому одязі та неприбраному домі;
- бажано позбутися непотрібних речей, що зжили себе;
- у день зимового сонцестояння не можна бути жадібним;
- якщо навколо зап'ястя пов'язати шовкову нитку – це збереже від пристріту, уколів голкою, гикавки та позіхання;
- яка погода на день Анфіси – така буде і на Новий рік.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 грудня
- 1898 – французи П'єр і Марі Кюрі відкрили радій.
- 1913 – американець Артур Вінн у газеті New York World опублікував перший у світі кросворд.
- 1937 – відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму Волта Діснея "Білосніжка та сім гномів".
- 1984 – СРСР здійснив запуск міжпланетної станції "Вега-2" для дослідження планет Сонячної системи.
- 1988 – відбувся перший політ радянського літака Ан-225 "Мрія".
Хто народився 21 грудня
- 1773 – Роберт Броун, британський ботанік, який відкрив броунівський рух.
- 1925 – Ольга Аросєва, радянська і російська актриса театру та кіно.
- 1936 – Леонід Шульман, радянський і український астроном, громадський діяч.
- 1937 – Джейн Фонд, американська актриса, модель, письменниця, продюсер.
- 1940 – Френк Заппа, американський композитор, співак, гітарист, кінорежисер.
- 1947 – Пако Де Лусія, іспанський гітарист-віртуоз.
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