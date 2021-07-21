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21 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 липня, 07:25
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День хот-дога, явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 липня.
21 липня: яке сьогодні свято
21 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 21 липня? День хот-дога. Явище Казанської ікони Пресвятої Богородиці – в православному календарі. Прокопій Жнець – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Дмитро, Микола, Прокіп, Федір.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 липня.

  • Національний день – святкується в Бельгії на честь річниці інавгурації Короля Леопольда I, засновника династії.
  • Національний день хот-дога – в Америці кулінарне свято відзначається в третю середу липня.
  • День працівників охорони здоров'я і медичної промисловості – святкують у Туркменістані.
  • День свободи – відзначає Гуам.

Яке сьогодні свято

21 липня в православної церкви шанується пам'ять великомученика Прокопія. Проводиться святкування Казанської ікони Божої Матері.

У народі 21 липня вшановували Прокопія Жнеця. З цього дня було прийнято жати жито і заготовляти сіно для худоби.

Прикмети на 21 липня

  • якщо до цього дня дозріла чорниця – жнива пройдуть добре;
  • чорниця зріє під комарині пісні;
  • на Прокопія працюють різні змови.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 липня

  • 1613 – пройшла коронація Михайла Федоровича Романова, родоначальника династії на російському престолі.
  • 1969 – американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця.
  • 1983 – на антарктичній станції "Восток" була відзначена найнижча температура на Землі за всю історію спостереження -89,2 ° C.

Хто народився 21 липня

  • 356 до н.е. – Олександр Македонський, цар Македонії, видатний полководець.
  • 1899 – Ернест Хемінгуей, американський письменник.
  • 1925 – Гліб Стриженов, радянський актор театру і кіно.
  • 1948 – Михайло Задорнов, радянський і російський письменник-сатирик.
  • 1951 – Робін Вільямс, американський актор, комік, сценарист.
  • 1956 – Майкл Коннеллі, американський письменник, автор детективів.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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