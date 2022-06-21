21 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

День літнього сонцестояння та День жирафів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 червня.

21 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 червня

День літнього сонцестояння (Summer Solstice) – в Україні та інших країнах світу святкується найдовший день, що у 2022 році випадає на 21 червня. – в Україні та інших країнах світу святкується найдовший день, що у 2022 році випадає на 21 червня.

Міжнародний день йоги (International Yoga Day) – шанувальники стародавньої практики щорічно відзначають свято, організоване під егідою ООН у 2014 році. – шанувальники стародавньої практики щорічно відзначають свято, організоване під егідою ООН у 2014 році.

Міжнародний день скейтбордингу – спортивне свято, яке відзначають любителі цього активного виду проведення часу.

Всесвітній день гідрографії (World Hydrography Day) – професійне свято укладачів карток та навігаційних документів, яке відзначається з 2006 року.

Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day) – неофіційне свято, яке проводиться з метою захисту прав та свобод людини, соціальної справедливості, миролюбності, рівноправності.

День селфі (Selfie Day) – свято присвячене популярному заняттю створення автопортрета.

Всесвітній день жирафів (World Giraffe Day) – тварина з найдовшою шиєю вшановується у найдовший день у році.

Іменинники 21 червня

День ангела відзначають: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Феодор Стратілат / Фото: Pinterest

21 червня у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора.

Народне свято

У народі 21 червня святкується сонцеворот. Вшановуючи Сонце, люди розпалювали ритуальні багаття, стрибали через вогонь, щоб очиститися від зла та хвороб. А ще 21 червня згадували Федора Колодезника. Вважалося, що це день майстрів, які споруджують колодязі.

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Прикмети на 21 червня

на літній сонцеворот категорично не можна сумувати та злитися;

на сонцеворот треба радіти сонцю та природі;

трави, зібрані цього дня, вважалися особливо цілющими;

бажання, загадані у день літнього сонцестояння, здійснюються.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 червня

1893 – в Америці було запущено перше Чортове колесо огляду.

1948 – фірма грамзапису Columbia Records випустила у продаж довгограючі вінілові платівки.

1971 – в Україні під час розкопок кургану Товста Могила було знайдено скіфську пектораль.

Хто народився 21 червня

1781 – Сімеон Дені Пуассон, французький вчений, творець математичної фізики.

1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.

1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один із основоположників космонавтики.

1962 – Віктор Цой, рок-музикант, лідер гурту "Кіно".

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