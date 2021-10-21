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21 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 жовтня, 07:25
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Міжнародний день кредитних спілок, Всесвітній день йододефіциту – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 жовтня
21 жовтня: яке сьогодні свято
21 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 21 жовтня

  • Міжнародний день кредитних спілок (International Credit Union Day) – професійне свято всіх працівників споживчої кооперації, яке щороку відзначається в третій четвер жовтня.
  • Всесвітній день йододефіциту (World Iodine Deficiency Day) – проводиться з метою інформування людей про важливість цього елементу в організмі, а також профілактики і лікування його дефіциту.
  • День Трафальгарської битви у Великій Британії (Trafalgar Day) – відзначається на честь перемоги у 1805 році Королівського флоту над об'єднаним флотом Франції та Іспанії у найбільшій морській битві XIX століття.
  • День яблука в Англії (Apple Day) – популярне свято, що проводиться з 1990 року з ініціативи благодійної організації Common Ground і присвячене фруктовим садам, зокрема – яблукам як символу різноманіття і багатства природи.

Іменинники 21 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пахом, Пелагея, Петро, Серафим, Таїсія, Тетяна, Трифон.

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Яке сьогодні церковне свято

21 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять преподобної Пелагеї, преподобної Таїсії, святої Пелагії, діви.

Народне свято

У народі 21 жовтня вшановували Трифона і Пелагею. Наближення зими з кожним днем ставало все відчутнішним, а тому люди поспішали підготувати, підлатати і полагодити теплий зимовий одяг, шуби, кожухи, взуття, або ж купити обновки. А також займалися заготовками і соліннями на зиму. Цього дня у жодному разі не можна було рубати дерева і ламати гілки

Прикмети на 21 жовтня:

  • з Трифона і Пелагеї стає все холодніше;
  • Трифон шубу лагодить, а Пелагея рукавиці шиє;
  • якщо в лісі ще є гриби, то зима буде не скоро;
  • сонце в туманному колі – до ясної погоди.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 жовтня

  • 1596 – укладена Брестська унія, за якою єпископи православної церкви на території Речі Посполитої визнали над собою владу папи.
  • 1665 – гетьман Іван Брюховецький підписав Московські статті, за якими регулювалися відносини Лівобережної Гетьманщини з Московським царством.
  • 1858 – у Парижі вперше виконаний канкан.
  • 1897 – у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.
  • 1947 – почалася операція "Захід" – примусова масова депортація мешканців Західної України вглиб території СРСР.

Хто народився 21 жовтня

  • 1833 – Альфред Нобель, шведський вчений, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії.
  • 1896 – Євген Шварц, радянський прозаїк, драматург, поет, сценарист.
  • 1956 – Керрі Фішер, американська актриса, сценарист, прозаїк.
  • 1980 – Кім Кардаш'ян, американська фотомодель, актриса.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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