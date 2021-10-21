21 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день кредитних спілок, Всесвітній день йододефіциту – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 жовтня

21 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 21 жовтня

Міжнародний день кредитних спілок (International Credit Union Day) – професійне свято всіх працівників споживчої кооперації, яке щороку відзначається в третій четвер жовтня.

Всесвітній день йододефіциту (World Iodine Deficiency Day) – проводиться з метою інформування людей про важливість цього елементу в організмі, а також профілактики і лікування його дефіциту.

День Трафальгарської битви у Великій Британії (Trafalgar Day) – відзначається на честь перемоги у 1805 році Королівського флоту над об'єднаним флотом Франції та Іспанії у найбільшій морській битві XIX століття.

День яблука в Англії (Apple Day) – популярне свято, що проводиться з 1990 року з ініціативи благодійної організації Common Ground і присвячене фруктовим садам, зокрема – яблукам як символу різноманіття і багатства природи.

Іменинники 21 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пахом, Пелагея, Петро, Серафим, Таїсія, Тетяна, Трифон.

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Яке сьогодні церковне свято

21 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять преподобної Пелагеї, преподобної Таїсії, святої Пелагії, діви.

Народне свято

У народі 21 жовтня вшановували Трифона і Пелагею. Наближення зими з кожним днем ставало все відчутнішним, а тому люди поспішали підготувати, підлатати і полагодити теплий зимовий одяг, шуби, кожухи, взуття, або ж купити обновки. А також займалися заготовками і соліннями на зиму. Цього дня у жодному разі не можна було рубати дерева і ламати гілки

Прикмети на 21 жовтня:

з Трифона і Пелагеї стає все холодніше;

Трифон шубу лагодить, а Пелагея рукавиці шиє;

якщо в лісі ще є гриби, то зима буде не скоро;

сонце в туманному колі – до ясної погоди.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 жовтня

1596 – укладена Брестська унія, за якою єпископи православної церкви на території Речі Посполитої визнали над собою владу папи.

1665 – гетьман Іван Брюховецький підписав Московські статті, за якими регулювалися відносини Лівобережної Гетьманщини з Московським царством.

1858 – у Парижі вперше виконаний канкан.

1897 – у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.

1947 – почалася операція "Захід" – примусова масова депортація мешканців Західної України вглиб території СРСР.

Хто народився 21 жовтня

1833 – Альфред Нобель, шведський вчений, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії.

1896 – Євген Шварц, радянський прозаїк, драматург, поет, сценарист.

1956 – Керрі Фішер, американська актриса, сценарист, прозаїк.

1980 – Кім Кардаш'ян, американська фотомодель, актриса.

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