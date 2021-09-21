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21 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 вересня, 07:25
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Різдво Пресвятої Богородиці, Мала Пречиста, Міжнародний день миру – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 вересня.
21 вересня: яке сьогодні свято
21 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 21 вересня

  • Міжнародний день миру (International Day of Peace) – був організований під егідою ООН 1981 року, а з 2002 року щорічно відзначається 21 вересня як день загального припинення вогню і відмови від насильства.
  • Міжнародний день поширення інформації про хворобу Альцгеймера або Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера (World Alzheimer's Day) був заснований 1994 року з ініціативи організацій, які досліджують це захворювання, а також способи уповільнити його розвиток.
  • День нульовий емісії (Zero Emissions Day) – екологічна дата, присвячена захисту навколишнього середовища і скорочення викидів в атмосферу продуктів горіння вуглеводнів, відзначається у багатьох країнах світу щорічно 21 вересня. Заклик цього дня: мораторій на спалювання продуктів вуглеводнів хоча б один день на рік.

Іменинники 21 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Іван, Марія.

Яке сьогодні церковне свято

21 вересня в православній церкві відзначається велике свято Різдво Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Святкуються ікони Софії – Премудрості Божої (Київської), Почаївська, Домницька, Холмська, Ліснинська та Кам’янка-Струмилова ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 21 вересня шанувалася Мала Пречиста, Осенини або Оспожинки. У цей період саме проходило свято врожаю, присвячене закінченню польових робіт, зустрічі осені і подяці Богу за зібраний урожай. Люди влаштовували свята, ходили одне до одного в гості, вшановували молодят, накривали багато стіл.

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Прикмети на 21 вересня

  • на Різдво Богородиці можна виконувати важку фізичну і домашню роботу: шити, прати, прибирати, а також копати, рубати, будувати тощо;
  • щоб худоба не хворіла, її треба нагодувати хлібом на Малу Пречисту;
  • залишки їжі після обіду не можна викидати, а слід згодувати домашнім тваринам;
  • цього дня не можна відмовляти бідним;
  • якщо на Малу Пречисту гарна погода – такою буде і вся осінь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 вересня

  • 1937 – вийшов роман Джона Толкіна "Гобіт".
  • 1940 – відкрився Львівський театр опери і балету.
  • 1943 – в ході Другої світової війни Чернігів звільнений від фашистських загарбників.

Хто народився 21 вересня

  • 1866 – Герберт Веллс, англійський письменник-фантаст, публіцист.
  • 1866 – Шарль Ніколь, французький мікробіолог, з'ясував причини висипного тифу.
  • 1947 – Стівен Кінг, американський письменник, фантаст і містик.
  • 1950 – Білл Мюррей, американський актор, комік, режисер, сценарист, продюсер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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