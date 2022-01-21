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21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 січня, 07:25
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Міжнародний день обіймів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 січня.
21 січня: яке сьогодні свято
21 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 січня

  • Міжнародний день обіймів (International Hug Day) – не зовсім звичайне, але дуже позитивне свято було засноване у США в 1986 році, але незабаром отримало визнання у всьому світі. Його головна традиція – дружні обійми для всіх знайомих та незнайомих людей.

Іменинники 21 січня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Євген, Омелян, Іван, Ілля, Михайло, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

21 січня в православній церкві вшановується пам'ять преподобного Георгія Хозевита і священносповідника Еміліана, преподобної Домніки Константинопольської ігумені, преподобномученика Григорія, чудотворця Печерського, преподобного Григорія, затворника Печерського, священномученика Ісидора пресвітера і з ним 72-х в Юр'єві Ліфляндському постраждалих, преподобного Паїсія Углицького, ігумена, священномученика Картерія, пресвітера Кесарії Капподакійської, мученика Феофіла диякона й Еллада

Народне свято

У народі 21 січня вшановувався Омелян зимовий. Після Іванова дня, коли свою нещасливу долю оплакували наречені, яких віддавали заміж проти волі, приходила черга хлопців заливати алкоголем небажане сімейне життя, якщо їм доводилося грати весілля за бажанням батьків. Вважалося, що тоді у молодят все "стерпиться – злюбиться".

У день Омеляна було заведено запрошувати у гості та пригощати куму з кумом. А ті, у свою чергу, приносили з собою подарунки: мило та рушник, які потім використали під час купання хрещеників, щоби діти росли здоровими.

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Прикмети на 21 січня

  • зима з Омеляна дня повертала на весну;
  • багато зірок на небі – до швидких морозів;
  • птахи кричать – до відлиги;
  • якщо вітер дме з півдня, то літо буде грозовим;
  • ясний день – до посушливого літа.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 січня

  • 1919 – Закарпатські народні збори ухвалили рішення про возз'єднання Закарпаття (Західноукраїнської Народної Республіки, ЗУНР) з Великою Україною.
  • 1954 – у США спущений на воду перший у світі атомний підводний човен "Наутілус".
  • 1959 – було створено Європейський суд з прав людини.
  • 2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиї статки перевищили 1 млрд доларів.

Хто народився 21 січня

  • 1855 – Джон Браунінг, американський винахідник, конструктор вогнепальної зброї.
  • 1903 – Ігор Курчатов, радянський фізик-ядерник, творець атомної бомби.
  • 1905 – Крістіан Діор, французький кутюр'є.
  • 1906 – Ігор Моїсеєв, радянський артист балету, балетмейстер, хореограф.
  • 1924 – Бенні Хілл, британський комедійний актор.
  • 1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак, диригент.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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