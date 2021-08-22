22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 22 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 22 серпня
- Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) – встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році.
- День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків , відзначається Україні.
- Всесвітній день рослинного молока (World Plant Milk Day) – проводиться з 2017 року любителями цього напою як альтернативи звичайному молоку.
Іменинники 22 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Юліан, Яків.
Який сьогодні церковне свято
22 серпня у православній церкві настає 9-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять апостола Матфія, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіана, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії та ін.
Народне свято
У народі 22 серпня шанувався Матвій Змїєсос. Вважалося, що в цей період змії здатні висмоктати всю кров і молоко з корів, а тому худобу залишали вдома і не виганяли на пасовище.
Прикмети на 22 серпня
- Матвій негоду підпускає, осінь наближає;
- на Матвія Змієсоса корів не можна відпускати на пасовища;
- корову краще доїти на самоті, щоб ніхто не наврочив;
- не можна ставити дійницю на стілець, інакше у корови молоко пропаде.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 серпня
- 1456 – князем Валахії став Влад Дракула, прототип героя в легендах про вампірів.
- 1909 – у Франції вперше в світі пройшло авіашоу.
- 1965 – в Америці відбулася прем'єра фільму Help!, знятого The Beatles.
- 1989 – відкриті кільця планети Нептун.
Хто народився 22 серпня
- 1862 – Клод Дебюссі, французький композитор, піаніст.
- 1886 – Раймонда де Ларош, французька актриса, перша в світі жінка-пілот.
- 1920 – Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.
- 1966 – Ольга Сумська, українська актриса і телеведуча.
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