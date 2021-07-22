22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день мозку, Міжнародний день боксу, День гамака, День числа Пі – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 липня.

22 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 22 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 22 липня

Міжнародний день боксу (International Boxing Day) – відносно молоде спортивне свято, яке почало відзначатися з 2018 року.

Всесвітній день мозку (World Brain Day) – заснований з ініціативи Всесвітньої Федерації неврології.

День гамака (Hammock Day) – свято, коли можна собі дозволити відпочити і порелаксувати в тіні дерев.

День наближеного значення числа Пі (Approximate Pi Day) – неофіційне математичне свято 22/7.

День національної преси відзначають в Азербайджані.

День державної мови святкують у Таджикистані.

Іменинники 22 липня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

22 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, преподобномучеників Патермуфія, Копрія і мученика Олександра, святителя Феодора, єпископа Едеського, преподобного Гавриїла Афонського.

У народі 22 липня вшановувалися Панкратій і Кирило. У цей день збирали чорницю і перший урожай огірків.

Прикмети на 22 липня

на Панкратія і Кирила наступав чорничний день;

якщо чорниця вродила багато, зима буде морозною;

на Панкратія і Кирила пробують перші огірки;

перший огірок не можна їсти, а потрібно закопати, щоб рік був урожайним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 липня

1793 – вперше європеєць, шотландський мандрівник Олександр Маккензі, перетнув Канаду.

1921 – вийшов перший фейлетон Остапа Вишні в газеті "Селянська правда".

1944 – створено Міжнародний валютний фонд.

1946 – прийнятий Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Хто народився 22 липня

1946 – Мірей Матьє, французька співачка.

1949 – Джуна Давіташвілі, радянська цілителька, астролог.

1971 – Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, співак.

1992 – Селена Гомес, американська актриса і співачка.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.