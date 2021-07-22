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22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 липня, 07:25
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Всесвітній день мозку, Міжнародний день боксу, День гамака, День числа Пі – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 липня.
22 липня: яке сьогодні свято
22 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 22 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 22 липня

  • Міжнародний день боксу (International Boxing Day) – відносно молоде спортивне свято, яке почало відзначатися з 2018 року.
  • Всесвітній день мозку (World Brain Day) – заснований з ініціативи Всесвітньої Федерації неврології.
  • День гамака (Hammock Day) – свято, коли можна собі дозволити відпочити і порелаксувати в тіні дерев.
  • День наближеного значення числа Пі (Approximate Pi Day) – неофіційне математичне свято 22/7.
  • День національної преси відзначають в Азербайджані.
  • День державної мови святкують у Таджикистані.

Іменинники 22 липня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

22 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, преподобномучеників Патермуфія, Копрія і мученика Олександра, святителя Феодора, єпископа Едеського, преподобного Гавриїла Афонського.

У народі 22 липня вшановувалися Панкратій і Кирило. У цей день збирали чорницю і перший урожай огірків.

Прикмети на 22 липня

  • на Панкратія і Кирила наступав чорничний день;
  • якщо чорниця вродила багато, зима буде морозною;
  • на Панкратія і Кирила пробують перші огірки;
  • перший огірок не можна їсти, а потрібно закопати, щоб рік був урожайним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 липня

  • 1793 – вперше європеєць, шотландський мандрівник Олександр Маккензі, перетнув Канаду.
  • 1921 – вийшов перший фейлетон Остапа Вишні в газеті "Селянська правда".
  • 1944 – створено Міжнародний валютний фонд.
  • 1946 – прийнятий Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Хто народився 22 липня

  • 1946 – Мірей Матьє, французька співачка.
  • 1949 – Джуна Давіташвілі, радянська цілителька, астролог.
  • 1971 – Дмитро Коляденко, український хореограф, танцівник, співак.
  • 1992 – Селена Гомес, американська актриса і співачка.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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