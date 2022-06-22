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22 червня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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22 червня, 06:05
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День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 червня.
22 червня: який сьогодні день
22 червня: який сьогодні день / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 червня

Іменинники 22 червня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа.

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Яке сьогодні церковне свято

Кирило Олександрійський
Кирило Олександрійський / Фото: Pinterest

22 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, мучениць Фекли, Марфи та Марії в Персії.

Народне свято

У народі 21 червня шанувався Кирилін день. Вважалося, що з цього часу літо остаточно набирало силу, а чим коротшим ставав день, тим менше прибувало комарів.

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Прикмети на 22 червня

  • з Кирила починається справжня літня спека;
  • на Кирила можна висаджувати пізню розсаду;
  • якщо вбити комара – їх поменшає.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 червня

  • 1633 – Галілео Галілей відступився від свого вчення про геліоцентричну систему світу, за яким Земля обертається навколо Сонця.
  • 1915 – місто Львів зайняли війська Австрії та Німеччини.
  • 1941 – нацистська Німеччина о 4 годині ранку здійснила вторгнення на територію СРСР, що стало початком війни.
  • 1986 – аргентинський футболіст Дієго Марадона забив свої знамениті голи "рукою бога" та "Гол сторіччя" у грі зі збірною Англії на ЧС.

Хто народився 22 червня

  • 1757 – Джордж Ванкувер, англійський дослідник та мореплавець.
  • 1856 – Генрі Хаггард, англійський письменник, автор роману "Копі царя Соломона".
  • 1898 – Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
  • 1981 – Сергій Притула, український актор та політик.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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