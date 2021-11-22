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22 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 листопада, 07:25
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Міжнародний день синів – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 листопада.
22 листопада: яке сьогодні свято
22 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 22 листопада

  • Міжнародний день синів – неофіційне сімейне свято, яке щорічно відзначається 22 листопада і присвячене всім синам у світі, якими, по суті, є всі чоловіки.

Іменинники 22 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрена, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

22 листопада в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної Матрони, преподобної Феоктисти, преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Олександра Солунського, мученика Антонія, преподобного Іоана Колова, преподобних Євстолії і Сосипатри, святителя Нектарія Егінського, митрополита Пентапольского, чудотворця. Святкування ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

Народне свято

У народі 22 листопада вшановувалася Матрона Зимова. Люди помічали, що з цього дня морози міцнішали, і наближалася зима. Від різних зимових хвороб заварювали лікарські трави і коріння – вважалося, що цього дня вони мають особливу цілющу силу. А сни на Матрону бували пророчими.

Прикмети на 22 листопада

  • випав іній – незабаром вдарять морози;
  • а ось туман на Матрону – до відлиги;
  • якщо на Матрону пішов сніг – травень буде непогожим;
  • дощовий день на Мотрену – до хорошого врожаю пшениці.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 листопада

  • 1906 – розпочалася аграрна реформа Петра Столипіна.
  • 1938 – Карпатська Україна здобула автономію у складі Чехословацької республіки.
  • 1960 – Запорізький завод "Комунар" (нині "АвтоЗАЗ") випустив першу партію малолітражних легкових автомобілів "Запорожець".
  • 1963 – у Далласі вбито президента США Джона Кеннеді.

Хто народився 22 листопада

  • 1808 – Томас Кук, англійський підприємець, який заснував перше у світі туристичне агентство.
  • 1819 – Джордж Еліот, англійська письменниця.
  • 1891 – Едвард Бернейс, австрійсько-американський вчений, спеціаліст з PR.
  • 1928 – Микола Добронравов, радянський поет-пісняр.
  • 1967 – Марк Руффало, американський актор, продюсер.
  • 1984 – Скарлетт Йоханссон, американська актриса і співачка.
  • 1996 – Хейлі Бібер, американська модель.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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