22 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день заїкаються людей – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 жовтня.

22 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 22 жовтня

Міжнародний день людей, які заїкаються (International Stuttering Awareness Day) – проводиться, починаючи з 1998 року, з метою проінформувати суспільство про проблеми, з якими стикаються люди із вадами мовлення.

День вомбата (Wombat Day) – неофіціальне екологічне свято відзначається в Австралії на честь травоїдного сумчастого ссавця.

День народження ксерокопії – відзначається на честь пристрою для копіювання, який був представлений американцем Честером Карлсоном у 1938 році.

Всесвітній день клавіші CAPS LOCK (International Caps Lock Day) – ще одне оригінальне свято було придумане американцем Дереком Арнольдом з метою висміяти людей, які зловживають великими літерами при написанні слів.

Іменинники 22 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Авраам, Юхим, Костянтин, Максим, Петро, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

22 жовтня в православній церкві шанується пам'ять апостола Якова Алфеєва, преподобних Андроника та дружини його Афанасії, праведного Авраама, праотця, і племінника його Лота, мучеників Євентія (Ювентина) і Максима, мучениці Поплії, сповідниці, диякониси Антіохійської, преподобного Петра Галатійського. Святкування Корсунської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 22 жовтня шанувався Яків Студений або Яків Деревопилець, тому що в цей період вже починалися пороші, і люди заготовляли дрова на зиму. А ще на Якова закінчувався грибний сезон. Тож на столі головною стравою були пироги з грибами.

Прикмети на 22 жовтня:

Яків крупою землю посипає – стежки студить;

на Якова запасаються дровами, бо осіннє поліно горить спекотніше за зимове;

перший сніг на Якова – зима настане через 40 днів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 жовтня

1730 – був відкритий Ладозький канал, найбільша гідротехнічна споруда в Європі XVIII століття.

1797 – француз Андре-Жак Гарнерен здійснив перший в історії стрибок із парашутом з повітряної кулі з висоти 1000 м.

1975 – радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери.

1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.

Хто народився 22 жовтня

1811 – Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент.

1844 – Сара Бернар, французька актриса.

1935 – Борис Олійник, радянський і український поет, громадський діяч.

1938 – Крістофер Ллойд, американський актор.

1943 – Катрін Деньов, французька актриса і співачка.

1947 – Робертіно Лоретті, італійський співак.

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