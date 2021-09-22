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22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 вересня, 07:25
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День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобілів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 вересня.
22 вересня: яке сьогодні свято
22 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 22 вересня

  • День осіннього рівнодення - в цей період день за тривалістю зрівнюється з ніччю, і в Північній півкулі настає астрономічна осінь.
  • Всесвітній день без автомобіля (World Carfree Day) був організований з метою пропаганди пішого і велосипедного способів пересування, а також використання громадського транспорту замість особистого авто.
  • День партизанської слави України – був встановлений у 2001 році на честь 60-ї річниці підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни.
  • Всесвітній день захисту слонів (World Day of elephants) – екологічне свято проводиться в багатьох країнах з метою привернути увагу до проблеми скорочення на Землі чисельності цих тварин.
  • Всесвітній день носорога (World Rhino Day) – ще одна екологічна дата була організована за аналогією зі слонами для того, щоб звернути увагу людей на проблему вимирання на планеті цих рідкісних тварин.
  • День Хоббіта (Hobbit Day) – неофіційне свято, яке відзначається з 1978 року шанувальниками творів Джона Толкіна по всьому світі.

Іменинники 22 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій.

Яке сьогодні церковне свято

22 вересня в православній церкві відзначається післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять праведних Богоотців Іоакима й Анни, мученика Северіана, ппреподобного Феофана, сповідника, мучеників Харитона і Стратора (Стратоника), блаженного Микити в Царгороді. Знайдення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Спомин ІІІ Вселенського собору.

Народне свято

У народі 22 вересня шанувалися Яким і Анна. Цих святих називали покровителями породіль і бездітних жінок, тому день ще отримав назву Дня породіль. На Якима та Анну вітали молодих матерів, а особливою пошаною користувалися повитухи. День осіннього рівнодення наділявся магічними властивостями, коли було прийнято здійснювати обряди на привертання благополуччя, здоров'я, щасливого сімейного життя. У будинках гасили старий вогонь, а замість нього запалювали новий, як символ початку нового циклу.

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Прикмети на 22 вересня

  • на осіннє рівнодення не варто починати нові справи – удачі не буде;
  • якщо тричі перерахувати всі гроші, то можна розбагатіти;
  • в день осіннього рівнодення не можна сваритися, лаятися і злитися, щоб привернути удачу і благополуччя.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 вересня

  • 1862 – президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення рабів.
  • 1869 – в Австрії випущені перші в світі поштові листівки.
  • 1955 – біля Бахчисарая відкрита найбільша в СРСР астрофізична обсерваторія.

Хто народився 22 вересня

  • 1791 – Майкл Фарадей, англійський вчений, основоположник вчення про електромагнітне поле.
  • 1835 – Олександр Потебня, український філолог, автор вчення про внутрішню форму слова.
  • 1875 – Микалоюс Чюрльоніс, литовський художник і композитор.
  • 1938 – Дін Рід, американський співак, актор, режисер.
  • 1958 – Андреа Бочеллі, італійський співак.
  • 1957 – Нік Кейв, австралійський рок-музикант, поет, письменник, композитор, актор.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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