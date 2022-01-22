Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19

Шкідники рослин

Авто взимку

Мотивуючі листівки

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 січня, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День Соборності України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 січня.
22 січня: яке сьогодні свято
22 січня: яке сьогодні свято / Фото: "Сегодня"

Яке народне і православне свято в українців 22 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 січня

  • День Соборності – державне свято України, яке було встановлено згідно з президентським указом 1999 року на честь дня проголошення у 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у єдину українську державу.
  • День прийняття Четвертого універсалу в Україні 1918 року – згідно з документом, Україна проголошена самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою.

Іменинники 22 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антоніна, Захар, Павло, Петро, Пилип.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

22 січня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Полієвкта, пророка Самея, святителя Петра, єпископа Севастії Вірменської, преподобного Євстратія чудотворця, святителя Філіпа, чудотворця.

Народне свято

У народі 22 січня відзначався Пилипів день. По завершенню Святок приходив час господарського клопоту, який саме накопичувався за свята. Цього дня люди упорядковували свої оселі та підсобні приміщення, розпочинали прибирання та прання, а ще влаштовували лазневий день.

Прикмети на 22 січня

  • ясний та погожий день на Пилипа – буде добрий урожай;
  • хмарне небо вказує на швидке покращення погоди;
  • Цього дня худобу виганяли на подвір'я на повітря, щоб забратися до хліва;
  • якщо тварини не хотіли бути надворі, а поспішали назад у стійло – ознака швидких холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 січня

  • 1904 – засновано Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку ім. А. М. Горького.
  • 1918 – Українська Центральна рада IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.
  • 1919 – "Акт Злуки" – відбулося проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до єдиної української держави.
  • 1992 – 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.

Хто народився 22 січня

  • 1788 – лорд Джордж Байрон, англійський поет-романтик.
  • 1933 – Анатолій Мокренко, український оперний співак.
  • 1965 – Дайан Лейн, американська актриса кіно і телебачення.
  • 1981 – Бен Муді, американський музикант, гітарист, продюсер.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
Історія дня - за хвилину
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
17 — 23 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти