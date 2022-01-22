22 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Соборності України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 січня.

22 січня: яке сьогодні свято / Фото: "Сегодня"

Яке народне і православне свято в українців 22 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 січня

День Соборності – державне свято України, яке було встановлено згідно з президентським указом 1999 року на честь дня проголошення у 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у єдину українську державу. – державне свято України, яке було встановлено згідно з президентським указом 1999 року на честь дня проголошення у 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у єдину українську державу.

День прийняття Четвертого універсалу в Україні 1918 року – згідно з документом, Україна проголошена самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою.

Іменинники 22 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антоніна, Захар, Павло, Петро, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

22 січня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Полієвкта, пророка Самея, святителя Петра, єпископа Севастії Вірменської, преподобного Євстратія чудотворця, святителя Філіпа, чудотворця.

Народне свято

У народі 22 січня відзначався Пилипів день. По завершенню Святок приходив час господарського клопоту, який саме накопичувався за свята. Цього дня люди упорядковували свої оселі та підсобні приміщення, розпочинали прибирання та прання, а ще влаштовували лазневий день.

Прикмети на 22 січня

ясний та погожий день на Пилипа – буде добрий урожай;

хмарне небо вказує на швидке покращення погоди;

Цього дня худобу виганяли на подвір'я на повітря, щоб забратися до хліва;

якщо тварини не хотіли бути надворі, а поспішали назад у стійло – ознака швидких холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 січня

1904 – засновано Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку ім. А. М. Горького.

1918 – Українська Центральна рада IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.

1919 – "Акт Злуки" – відбулося проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до єдиної української держави.

1992 – 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.

Хто народився 22 січня

1788 – лорд Джордж Байрон, англійський поет-романтик.

1933 – Анатолій Мокренко, український оперний співак.

1965 – Дайан Лейн, американська актриса кіно і телебачення.

1981 – Бен Муді, американський музикант, гітарист, продюсер.

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