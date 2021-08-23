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23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 серпня, 07:25
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День Державного Прапора України, День Русалочки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 серпня.
23 серпня: яке сьогодні свято
23 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 23 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 23 серпня

  • День Державного Прапора України - національне свято країни було офіційно встановлене в 2004 році.
  • Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) – проводиться під егідою ЮНЕСКО в пам'ять про повстання рабів у 1791 році на острові Санто-Домінго.
  • Європейський день пам'яті жертв, постраждалих від сталінізму і нацизму – проводиться в день підписання пакту Молотова-Ріббентропа між Німеччиною і СРСР у 1939 році.
  • День Русалочки святкується в Данії на честь встановлення знаменитої скульптури з казки Андерсена в порту Копенгагена у 1913 році.

Іменинники 23 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман.

Яке сьогодні церковне свято

23 серпня у православній церкві настає 10-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників архідиякона Лаврентія, Сикста, тата, Фелікісіма й Агапіта, дияконів, Романа, Римських.

Народне свято

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У народі 23 серпня вшановувався Лаврентьєв день або день Зарічника, який вважався святом мирошників. В цей час звертали увагу на рух води в річках і озерах.

Прикмети на 23 серпня

  • якщо вода спокійна, погода восени і взимку буде м'якою;
  • сильна спека або сильні дощі – до затяжної осені;
  • на Лаврентія поспішають на млин.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 серпня

  • 1913 – в Копенгагені встановлено пам'ятник Русалоньці, героїні казки Андерсена.
  • 1939 – між Німеччиною і СРСР було укладено пакт Молотова-Ріббентропа.
  • 1942 – в ході Другої світової війни почалася оборона Сталінграда.
  • 1943 – радянські війська звільнили від нацистів Харків і здобули перемогу на Курській дузі.
  • 1975 – в Харкові відбулося відкриття метрополітену.
  • 1998 – встановлено звання Герой України.

Хто народився 23 серпня

  • 1867 – Осип Маковей, український письменник, поет, перекладач.
  • 1880 – Олександр Грін, російський письменник, автор книг "Та, що біжить по хвилях", "Червоні вітрила".
  • 1932 – Давид Черкаський, український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист.
  • 1974 – Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський діяч.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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