23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 23 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
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Яке сьогодні свято, 23 серпня
- День Державного Прапора України - національне свято країни було офіційно встановлене в 2004 році.
- Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) – проводиться під егідою ЮНЕСКО в пам'ять про повстання рабів у 1791 році на острові Санто-Домінго.
- Європейський день пам'яті жертв, постраждалих від сталінізму і нацизму – проводиться в день підписання пакту Молотова-Ріббентропа між Німеччиною і СРСР у 1939 році.
- День Русалочки святкується в Данії на честь встановлення знаменитої скульптури з казки Андерсена в порту Копенгагена у 1913 році.
Іменинники 23 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман.
Яке сьогодні церковне свято
23 серпня у православній церкві настає 10-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників архідиякона Лаврентія, Сикста, тата, Фелікісіма й Агапіта, дияконів, Романа, Римських.
Народне свято
У народі 23 серпня вшановувався Лаврентьєв день або день Зарічника, який вважався святом мирошників. В цей час звертали увагу на рух води в річках і озерах.
Прикмети на 23 серпня
- якщо вода спокійна, погода восени і взимку буде м'якою;
- сильна спека або сильні дощі – до затяжної осені;
- на Лаврентія поспішають на млин.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 серпня
- 1913 – в Копенгагені встановлено пам'ятник Русалоньці, героїні казки Андерсена.
- 1939 – між Німеччиною і СРСР було укладено пакт Молотова-Ріббентропа.
- 1942 – в ході Другої світової війни почалася оборона Сталінграда.
- 1943 – радянські війська звільнили від нацистів Харків і здобули перемогу на Курській дузі.
- 1975 – в Харкові відбулося відкриття метрополітену.
- 1998 – встановлено звання Герой України.
Хто народився 23 серпня
- 1867 – Осип Маковей, український письменник, поет, перекладач.
- 1880 – Олександр Грін, російський письменник, автор книг "Та, що біжить по хвилях", "Червоні вітрила".
- 1932 – Давид Черкаський, український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист.
- 1974 – Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський діяч.
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