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23 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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23 червня, 07:05
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Міжнародний Олімпійський день – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 червня
23 червня: яке сьогодні свято
23 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 червня:

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  • Міжнародний Олімпійський день (International Olympic Day) – проводиться з 1948 року на честь відродження сучасного олімпійського руху з метою пропаганди спорту та залучення до спортивного руху бажаючих у всьому світі незалежно від віку, статі та здібностей.
  • День державної служби Організації Об'єднаних Націй (United Nations Public Service Day) – було проголошено ООН у 2003 році. В Україні також з 2003 року відзначається професійне свято держслужбовців.
  • Міжнародний день вдів (International Widow`s Day) – був організований з метою допомогти сім'ям без чоловіків.

Іменинники 23 червня

День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

Яке сьогодні церковне свято

Святий Тимофій
Святий Тимофій / Фото: Pinterest

23 червня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоанна, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, у Далеких печерах, мучеників Олександра, Антонини діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Васіана.

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Народне свято

У народі 23 червня вшановувався Тимофій. У цей день люди стежили за станом природи. Вважалося, що треба бути уважним до знаків долі, бо цього дня відбуваються тривожні знамення.

Прикмети на 23 червня

  • знаки на Тимофія грозою загрожують;
  • якщо у цей день на току помітили мишей – рік буде голодним;
  • якщо в полі з'явилися вовки – це до загибелі худоби;
  • посуха на Тимофія – також поганий знак;
  • не можна виносити сміття з дому – до сварки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 червня

  • 1803 – у Франції спущений на воду перший пароплав.
  • 1846 – день народження саксофону.
  • 1894 – день утворення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
  • 1964 – день народження гімнастичного обручу.
  • 1917 – Україна проголосила Перший Універсал Української Центральної Ради.
  • 1998 – вперше у світі було проведено пересадку клітини людського мозку.

Хто народився 23 червня

  • 1874 – Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.
  • 1894 – Альфред Кінсі, американський біолог, основоположник сексології.
  • 1931 – Григорій Кохан, український кінорежисер та сценарист.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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