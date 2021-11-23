23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день акварелі – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 листопада.

23 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 23 листопада

Міжнародний день акварелі (World Watercolor Day) – свято щорічно проводиться з 1991 року з ініціативи мексиканського художника Альфредо Гуаті Рохо, який заснував Товариство акварелістів Мексики, і сприяв поширенню таких товариств в інших країнах.

– свято щорічно проводиться з 1991 року з ініціативи мексиканського художника Альфредо Гуаті Рохо, який заснував Товариство акварелістів Мексики, і сприяв поширенню таких товариств в інших країнах. День Святого Георгія в Грузії (Гіоргоба) – державне свято й офіційний неробочий день у Грузії, присвячений одному з найбільш шанованих святих Грузії, проводиться у день його пам'яті.

Іменинники 23 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Ольга, Орест, Петро, Прокопій, Родіон, Серафим, Терентій.

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Яке сьогодні церковне свято

23 листопада в православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта (Кварта) і Тертія, мученика Ореста, лікаря, священномученика Милія, єпископа Персидського, і двох учнів його, преподобного Феостирикта, що в Символах. Мученика Константина, князя Грузинського. Колесування великомученика Георгія.

Народне свято

У народі 23 листопада відзначався день Родіона та Ераста, який також мав назву Льодолама. Зазвичай уцей період на річках вже встановлювався лід, але він був ще зовсім не міцним і легко ламався під ногами чи полозами саней. А тому ходити ним було ще дуже небезпечно. У день Ераста належало піти до церкви і освятити хліб та сіль, а потім їсти самим і давати худобі, щоб усю зиму не хворіти.

Прикмети на 23 листопада

після Ераста чекай міцного наста;

іней на Ераста – до морозу;

на Ераста не можна ходити по льду – він ненадійний;

Якщо на Ераста погода погана, слід вийти і вклонитися зимі, щоб не лютувала.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 23 листопада

1852 – в Англії з'явилися перші поштові скриньки.

1923 – Якоб Шик запатентував першу електробритву.

1924 – почалося регулярне радіомовлення в СРСР.

1965 – утворено Спілку кінематографістів СРСР.

1991 – Фредді Меркьюрі оголосив про те, що він хворий на СНІД.

Хто народився 23 листопада

1887 – Генрі Мозлі, англійський фізик, один із основоположників рентгенівської спектроскопії.

1896 – Віктор Косенко, український композитор і піаніст.

1903 – Олександр Івченко, український радянський авіаконструктор.

1908 – Микола Носов, радянський дитячий письменник-прозаїк, кіносценарист.

1966 – Венсан Кассель, французький актор і продюсер.

1992 – Майлі Сайрус, американська співачка, автор пісень і актриса.

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