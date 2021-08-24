Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 серпня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День Незалежності України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 серпня.
24 серпня: яке сьогодні свято
24 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 24 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Реклама

Читайте також:

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Яке сьогодні свято, 24 серпня

  • День Незалежності України - офіційне державне свято і вихідний день, який встановлено на честь проголошення незалежності України і в 2021 році відзначає 30-річний ювілей.

Читайте також:

  • Міжнародний день дивної музики (International Strange Music Day) , який також називається День незвичайної музики – був придуманий американським музикантом Патріком Грантом в 1998 році.
  • День Пяртеля – в Естонії відзначається народне свято початку осені, відоме з XVIII століття.
  • День святого Варфоломія сьогодні відзначають католики на честь одного з дванадцяти апостолів Христа.

Іменинники 24 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

24 серпня в православній церкві шанується пам'ять мученика архідиякона Євпла, преподобномучеників Феодора і Василія Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Сусанни, діви, і з нею Гая, папи Римського, Гавинія, пресвітера, Клавдія, Максима, Препедигни, Олександра і Куфія.

Народне свято

У народі 24 серпня вшановувалися Василь і Євпатий Коловрат. Люди називали цей день страшним, тому що на кладовищах і на болотах спостерігали появу блукаючих вогнів. Вважалося, що це виходили душі убитих і потонулих людей. На Василя стригли овець і пряли шерсть.

Прикмети на 24 серпня

  • туман на Василя – до погожих днів;
  • на Коловрат не можна ходити на болота;
  • на Євпатия Коловрата у жодному разі не можна пити спиртне, бо покарають душі померлих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 серпня

  • 79 – виверження вулкана Везувію, під попелом якого опинилися поховані міста Помпеї, Геркуланум і Стабія.
  • 1572 – масове вбивство католиками гугенотів у Франції, відоме як Варфоломіївська ніч.
  • 1853 – день народження картопляних чіпсів.
  • 1869 – в Америці запатентована перша вафельниця.
  • 1944 – день визволення Молдавії від фашистських загарбників.
  • 1981 – вбивця Джона Леннона Марк Чепмен отримав довічне ув'язнення.
  • 1991 – Україна проголосила свою незалежність, а Михайло Горбачов склав із себе повноваження глави СРСР.

Хто народився 24 серпня

  • 1928 – Левко Лук'яненко, український політичний і громадський діяч.
  • 1947 – Пауло Коельо, бразильський письменник.
  • 1970 – Юрій Горбунов, український актор, телеведучий.

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

Реклама

Раніше ми розповідали, як стильно виглядати у вишиванці: добірка актуальних образів до Дня Незалежності.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
23 - 29 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти