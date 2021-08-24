24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Незалежності України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 серпня.

24 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 24 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 24 серпня

День Незалежності України - офіційне державне свято і вихідний день, який встановлено на честь проголошення незалежності України і в 2021 році відзначає 30-річний ювілей. - офіційне державне свято і вихідний день, який встановлено на честь проголошення незалежності України і в 2021 році відзначає 30-річний ювілей.

Міжнародний день дивної музики (International Strange Music Day) , який також називається День незвичайної музики – був придуманий американським музикантом Патріком Грантом в 1998 році.

День Пяртеля – в Естонії відзначається народне свято початку осені, відоме з XVIII століття.

День святого Варфоломія сьогодні відзначають католики на честь одного з дванадцяти апостолів Христа.

Іменинники 24 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

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24 серпня в православній церкві шанується пам'ять мученика архідиякона Євпла, преподобномучеників Феодора і Василія Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Сусанни, діви, і з нею Гая, папи Римського, Гавинія, пресвітера, Клавдія, Максима, Препедигни, Олександра і Куфія.

Народне свято

У народі 24 серпня вшановувалися Василь і Євпатий Коловрат. Люди називали цей день страшним, тому що на кладовищах і на болотах спостерігали появу блукаючих вогнів. Вважалося, що це виходили душі убитих і потонулих людей. На Василя стригли овець і пряли шерсть.

Прикмети на 24 серпня

туман на Василя – до погожих днів;

на Коловрат не можна ходити на болота;

на Євпатия Коловрата у жодному разі не можна пити спиртне, бо покарають душі померлих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 серпня

79 – виверження вулкана Везувію, під попелом якого опинилися поховані міста Помпеї, Геркуланум і Стабія.

1572 – масове вбивство католиками гугенотів у Франції, відоме як Варфоломіївська ніч.

1853 – день народження картопляних чіпсів.

1869 – в Америці запатентована перша вафельниця.

1944 – день визволення Молдавії від фашистських загарбників.

1981 – вбивця Джона Леннона Марк Чепмен отримав довічне ув'язнення.

1991 – Україна проголосила свою незалежність, а Михайло Горбачов склав із себе повноваження глави СРСР.

Хто народився 24 серпня

1928 – Левко Лук'яненко, український політичний і громадський діяч.

1947 – Пауло Коельо, бразильський письменник.

1970 – Юрій Горбунов, український актор, телеведучий.

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

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