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24 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 лютого, 07:25
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Всесвітній день інформаційної архітектури – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 24 лютого.
24 лютого: яке сьогодні свято
24 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 24 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Іменинники 24 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій.

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Який сьогодні день, 22 лютого

  • Всесвітній день інформаційної архітектури (World IA Day) – проводиться з 2012 року за підтримки Інституту інформаційної архітектури та у 2022 році відзначає 10-річний ювілей. Інформаційна архітектура займається принципами систематизації інформації з метою допомогти людям успішно знаходити та обробляти потрібні їм дані.

Яке сьогодні церковне свято

24 лютого в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського, преподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського, праведної Феодори, цариці Грецької, що відновила вшанування святих ікон.

Народне свято

У народі 24 лютого відзначався Власів день. Святого Власія називали покровителем домашніх тварин, звідси інша назва дня – Коров'яче свято. На Власія намагалися не працювати і дати відпочинок домашній худобі. Тварин пригощали, пестили і робили ритуали, щоб уберегти від падежу й пристріту. У церкві освячували хліб, яким годували худобу. Святому Власію молилися за здоров'я для худоби та хороший приплід. Також у цей день починалися ринки, де можна було вигідно продати або купити корову.

Прикмети на 24 лютого

  • прийшов Влас – скоро буде весна у нас;
  • морози на Власія – останні цієї зими;
  • якщо сніг не розтанув – травень буде зеленим;
  • цього дня не можна займатися важкою роботою;
  • на Власія у жодному разі не можна ображати свійських тварин.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 лютого

  • 1919 – уряди України та Польщі підписали угоду про перемир'я.
  • 1938 – компанія Oral-B випустила першу у світі зубну щітку із нейлоновим волокном замість натуральної щетини.
  • 1985 – відбулися останні вибори до Верховної ради союзних та автономних республік, а також до місцевих рад народних депутатів.

Хто народився 24 лютого

  • 1917 – Тетяна Яблонська, українська радянська художниця.
  • 1930 – Григорій Чапкіс, радянський і український танцюрист та хореограф.
  • 1932 – Мішель Легран, французький композитор, піаніст, диригент.
  • 1955 – Стів Джобс, американський інженер, підприємець, співзасновник та перший генеральний директор корпорації Apple.
  • 1959 – Володимир Горянський, радянський та український актор театру, кіно і телебачення, телеведучий.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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