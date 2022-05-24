24 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 24 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національн і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 24 травня
- День слов'янської писемності та культури – свято, приурочене до вшанування православних учителів Словенських рівноапостольних братів Мефодія та Кирила.
- Європейський день парків (European Day of Parks) – заходи цього свята присвячені охороні природних територій у багатьох європейських країнах.
Іменинники 24 травня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Ростислав.
Яке сьогодні церковне свято
24 травня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Мокія, рівноапостолів Кирила та Мефодія, вчителів слов'янських, преподобного Софронія, самітника Києво-Печерського, у Далеких печерах, святителя Никодима, архієпископа Сербського.
Народне свято
У народі 24 травня відзначався Мокій Мокрий. Вважалося, що це мокрий день, бо в цей період найчастіше дощить. По погоді цього дня селяни говорили про те, яким буде літо.
Прикмети на 24 травня
- дощовий день на Мокія – літо також буде мокрим;
- сухо на Мокія – і літо обіцяє бути сухим;
- червоний схід сонця – до пожежного літа;
- не можна працювати на землі, щоб град не побив посіви.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 травня
- 1844 – відправлено першу у світі телеграму з Вашингтона до Балтімору за допомогою телеграфу Морзе.
- 1914 – льотчик Петро Нестеров здійснив переліт Київ – Гатчина.
- 1956 – відбувся перший в історії конкурс пісні "Євробачення".
- 2003 – Україна вперше взяла участь у 48-му конкурсі "Євробачення".
Хто народився 24 травня
- 1912 – Михайло Стельмах, український письменник.
- 1941 – Боб Ділан, американський співак, поет.
- 1964 – Олег Скрипка, український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова".
- 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка.
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