24 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День моржа в Арктиці, День друзів в Америці – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 листопада.

24 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 24 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 24 листопада

День моржа – екологічна дата, що проводиться в країнах Арктики з 2008 року під егідою Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) з метою збереження та захисту найбільших морських ссавців, що мешкають на Північній півкулі Землі.

День друзів в Америці – щороку проводиться в день народження американського психолога Дейла Карнегі, автора книги "Як здобувати друзів і впливати на людей".

Іменинники 24 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Тимофій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

24 листопада у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта (Кварта) і Тертія, мученика Ореста, лікаря, священномученика Милія, єпископа Персидського, і двох учнів його, преподобного Феостирикта, що в Символах. Мученика Константина, князя Грузинського. Колесування великомученика Георгія.

Народне свято

У народі 24 листопада вшановувався Федір Студит. За спостереженнями людей, у цей період з кожним днем зима наступала, і морози ставали дедалі сильнішими. У день Федора намагалися нікуди не ходити, а відсидітися вдома, ближче до грубки, тепла, гарячого чаю та ситного обіду.

Прикмети на 24 листопада

Федір Студит землю студить;

яка погода на Федора – такою вся зима буде;

якщо день видався сирим – відлига протримається ще 10 днів;

сильний вітер на Федора Студита – до лютої зими;

якщо в небі багато зірок – наступного літа вродять ягоди та гриби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 листопада

1638 – Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила статут запорізьких козаків "Ординацію Війська Запорізького реєстрового".

1859 – опубліковано книгу англійського натураліста Чарльза Дарвіна "Походження видів".

1874 – американець Джозеф Глідден запатентував колючий дріт.

1961 – декларація Генеральної Асамблеї ООН про заборону застосування ядерної зброї.

1969 – США та СРСР ратифікували Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

Хто народився 24 листопада

1888 – Дейл Карнегі, американський педагог, письменник.

1913 – Джеральдін Фіцджеральд, американська актриса.

1938 – Альфред Шнітке, радянський і російський композитор, піаніст.

1938 – Наталія Крачковська, радянська і російська кіноактриса.

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