Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

24 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 листопада, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День моржа в Арктиці, День друзів в Америці – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 листопада.
24 листопада: яке сьогодні свято
24 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 24 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 24 листопада

  • День моржа – екологічна дата, що проводиться в країнах Арктики з 2008 року під егідою Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) з метою збереження та захисту найбільших морських ссавців, що мешкають на Північній півкулі Землі.
  • День друзів в Америці – щороку проводиться в день народження американського психолога Дейла Карнегі, автора книги "Як здобувати друзів і впливати на людей".

Іменинники 24 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Тимофій, Федір.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

24 листопада у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта (Кварта) і Тертія, мученика Ореста, лікаря, священномученика Милія, єпископа Персидського, і двох учнів його, преподобного Феостирикта, що в Символах. Мученика Константина, князя Грузинського. Колесування великомученика Георгія.

Народне свято

У народі 24 листопада вшановувався Федір Студит. За спостереженнями людей, у цей період з кожним днем зима наступала, і морози ставали дедалі сильнішими. У день Федора намагалися нікуди не ходити, а відсидітися вдома, ближче до грубки, тепла, гарячого чаю та ситного обіду.

Прикмети на 24 листопада

  • Федір Студит землю студить;
  • яка погода на Федора – такою вся зима буде;
  • якщо день видався сирим – відлига протримається ще 10 днів;
  • сильний вітер на Федора Студита – до лютої зими;
  • якщо в небі багато зірок – наступного літа вродять ягоди та гриби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 листопада

  • 1638 – Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила статут запорізьких козаків "Ординацію Війська Запорізького реєстрового".
  • 1859 – опубліковано книгу англійського натураліста Чарльза Дарвіна "Походження видів".
  • 1874 – американець Джозеф Глідден запатентував колючий дріт.
  • 1961 – декларація Генеральної Асамблеї ООН про заборону застосування ядерної зброї.
  • 1969 – США та СРСР ратифікували Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
  • 1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.

Хто народився 24 листопада

  • 1888 – Дейл Карнегі, американський педагог, письменник.
  • 1913 – Джеральдін Фіцджеральд, американська актриса.
  • 1938 – Альфред Шнітке, радянський і російський композитор, піаніст.
  • 1938 – Наталія Крачковська, радянська і російська кіноактриса.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти