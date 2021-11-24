24 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 24 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 24 листопада
- День моржа – екологічна дата, що проводиться в країнах Арктики з 2008 року під егідою Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) з метою збереження та захисту найбільших морських ссавців, що мешкають на Північній півкулі Землі.
- День друзів в Америці – щороку проводиться в день народження американського психолога Дейла Карнегі, автора книги "Як здобувати друзів і впливати на людей".
Іменинники 24 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Тимофій, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
24 листопада у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Куарта (Кварта) і Тертія, мученика Ореста, лікаря, священномученика Милія, єпископа Персидського, і двох учнів його, преподобного Феостирикта, що в Символах. Мученика Константина, князя Грузинського. Колесування великомученика Георгія.
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Народне свято
У народі 24 листопада вшановувався Федір Студит. За спостереженнями людей, у цей період з кожним днем зима наступала, і морози ставали дедалі сильнішими. У день Федора намагалися нікуди не ходити, а відсидітися вдома, ближче до грубки, тепла, гарячого чаю та ситного обіду.
Прикмети на 24 листопада
- Федір Студит землю студить;
- яка погода на Федора – такою вся зима буде;
- якщо день видався сирим – відлига протримається ще 10 днів;
- сильний вітер на Федора Студита – до лютої зими;
- якщо в небі багато зірок – наступного літа вродять ягоди та гриби.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 листопада
- 1638 – Козацька рада в урочищі Маслів Став затвердила статут запорізьких козаків "Ординацію Війська Запорізького реєстрового".
- 1859 – опубліковано книгу англійського натураліста Чарльза Дарвіна "Походження видів".
- 1874 – американець Джозеф Глідден запатентував колючий дріт.
- 1961 – декларація Генеральної Асамблеї ООН про заборону застосування ядерної зброї.
- 1969 – США та СРСР ратифікували Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
- 1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
Хто народився 24 листопада
- 1888 – Дейл Карнегі, американський педагог, письменник.
- 1913 – Джеральдін Фіцджеральд, американська актриса.
- 1938 – Альфред Шнітке, радянський і російський композитор, піаніст.
- 1938 – Наталія Крачковська, радянська і російська кіноактриса.
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