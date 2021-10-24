Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Як правильно спати

Як зняти катишки

Як почистити апельсин

Як зберігати сумки

Як обрізати виноград

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

24 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 жовтня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День ООН, Всесвітній день інформації про розвиток, Тиждень роззброєння – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 жовтня.
24 жовтня: яке сьогодні свято
24 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 24 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 24 жовтня

  • День Організації Об'єднаних Націй (United Nations Day) – проголошений у 1947 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН на честь річниці вступу в силу Статуту ООН – міжнародної організації, створеної з метою зміцнення миру, безпеки і співробітництва між країнами.
  • Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day) був організований під егідою ООН у 1972 році з метою привернення уваги людей до проблем розвитку та важливості зміцнення міжнародного співробітництва для їхнього вирішення.
  • Всесвітній день боротьби з поліомієлітом (World Polio Day) проводиться щорічно з метою профілактики цього вірусного захворювання, що уражає нервову систему людини.
  • Тиждень роззброєння (Disarmament Week) проходить щорічно з 24 по 30 жовтня під егідою ООН з метою досягнення миру і безпеки людства шляхом роззброєння.
  • Міжнародний день тещі (Mother-In-Law Day) – неофіційне сімейне свято, яке спочатку з'явилося в Америці, але незабаром ідея шанування зятями матері дружини поширилося по всьому світу.

Іменинники 24 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Феофан, Філарет, Пилип.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

24 жовтня в православної церкви шанується пам'ять пам’ять святих отців VІІ Вселенського собору. Апостола Филипа, одного з сімох дияконів, преподобного Феофана, сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського, преподобного Феофана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Зінаїди і Филоніли.

Народне свято

У народі 24 жовтня відзначалася Пилипова тяганина. Зазвичай ув цей період йшов дощ або сніг, на дорогах стояло бездоріжжя і багно, через це було складно кудись їхати.

Прикмети на 24 жовтня

  • якщо в день Пилипа сніг випав на сиру землю і при цьому не розтанув, весна буде багатою;
  • місяць у димці – до снігу та негоди;
  • туман з ранку – до відлиги;
  • ранковий снігопад на Пилипа – до студеної зими;
  • якщо на Пилипа ще тривав листопад – до важкого року.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 жовтня

  • 1795 – третій і останній поділ Речі Посполитої, в результаті чого вона припинила своє існування як держава.
  • 1945 – набув чинності статут Організації Об'єднаних Націй.
  • 1949 – закладено перший камінь нинішнього будинку Центральних установ ООН у Нью-Йорку.
  • 1999 – в Україні в місті Рогатині відкрито пам'ятник Роксолані, дружині турецького султана Сулеймана I.

Хто народився 24 жовтня

  • 1804 – Вільгельм Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу.
  • 1862 – Даніель Сваровскі, засновник австрійської кришталевої імперії Swarovski.
  • 1882 – Імре Кальман, угорський композитор, автор оперет.
  • 1947 – Кевін Клайн, американський актор.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Лайфхак дня
Як зберігати сушені гриби
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням граната?
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
18 - 24 жовтня
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти