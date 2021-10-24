24 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День ООН, Всесвітній день інформації про розвиток, Тиждень роззброєння – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 жовтня.

24 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 24 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 24 жовтня

День Організації Об'єднаних Націй (United Nations Day) – проголошений у 1947 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН на честь річниці вступу в силу Статуту ООН – міжнародної організації, створеної з метою зміцнення миру, безпеки і співробітництва між країнами.

Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day) був організований під егідою ООН у 1972 році з метою привернення уваги людей до проблем розвитку та важливості зміцнення міжнародного співробітництва для їхнього вирішення.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом (World Polio Day) проводиться щорічно з метою профілактики цього вірусного захворювання, що уражає нервову систему людини.

Тиждень роззброєння (Disarmament Week) проходить щорічно з 24 по 30 жовтня під егідою ООН з метою досягнення миру і безпеки людства шляхом роззброєння.

Міжнародний день тещі (Mother-In-Law Day) – неофіційне сімейне свято, яке спочатку з'явилося в Америці, але незабаром ідея шанування зятями матері дружини поширилося по всьому світу.

Іменинники 24 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Феофан, Філарет, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

24 жовтня в православної церкви шанується пам'ять пам’ять святих отців VІІ Вселенського собору. Апостола Филипа, одного з сімох дияконів, преподобного Феофана, сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського, преподобного Феофана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Зінаїди і Филоніли.

Народне свято

У народі 24 жовтня відзначалася Пилипова тяганина. Зазвичай ув цей період йшов дощ або сніг, на дорогах стояло бездоріжжя і багно, через це було складно кудись їхати.

Прикмети на 24 жовтня

якщо в день Пилипа сніг випав на сиру землю і при цьому не розтанув, весна буде багатою;

місяць у димці – до снігу та негоди;

туман з ранку – до відлиги;

ранковий снігопад на Пилипа – до студеної зими;

якщо на Пилипа ще тривав листопад – до важкого року.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 жовтня

1795 – третій і останній поділ Речі Посполитої, в результаті чого вона припинила своє існування як держава.

1945 – набув чинності статут Організації Об'єднаних Націй.

1949 – закладено перший камінь нинішнього будинку Центральних установ ООН у Нью-Йорку.

1999 – в Україні в місті Рогатині відкрито пам'ятник Роксолані, дружині турецького султана Сулеймана I.

Хто народився 24 жовтня

1804 – Вільгельм Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу.

1862 – Даніель Сваровскі, засновник австрійської кришталевої імперії Swarovski.

1882 – Імре Кальман, угорський композитор, автор оперет.

1947 – Кевін Клайн, американський актор.

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