24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день караванника, Федорин день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 вересня.

24 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 24 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 24 вересня

Міжнародний день караванника (International Day of caravan) організований Міжнародною асоціацією з раціоналізації транспортно-вантажних операцій (ICHCA) у 1995 році і приурочений до дня народження англійського мореплавця і торговця Вільяма Адамса.

День врожаю відзначається в Північній і Південній Кореї.

День Незалежності святкує Гвінея-Бісау.

День Конституції відзначає Камбоджа.

Іменинники 24 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Короп, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій, Федора.

Яке сьогодні церковне свято

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24 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської, мучеників Димитрія, Єванфії, дружини його, і Димитріана, сина їхнього, мучеників Діодора і Дидима, Сирійських, мучениці її, преподобного Єфросина.

Народне свято

У народі 24 вересня шанувався Федорин день. Селяни прибирали останню цибулю з грядок і сушили на зиму, а також ховали бджолині вулики. В цей день у полі дивилися на озимі сходи. Жінки шаткували капусту, квасили на зиму і готували з неї страви, а чоловіки варили пиво. При цьому всі жартували і веселилися, а тому такі вечори прозвали капусниками, і ця назва дійшла до наших днів.

Прикмети на 24 вересня

на рік дві Федори: осіння – з брудом, а зимова – з холодом;

на Федору літо закінчується, а осінь починається;

не всяке літо до Федори дотягне;

в цей день не можна обманювати – будь-яка брехня розкриється;

бити посуд на Федору – погана прикмета.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 вересня

1852 – у Франції проведений перший політ на дирижаблі з паровим двигуном.

1932 – в Індії право участі у виборах надано касті недоторканих.

1998 – у Франції вперше проведена операція з трансплантації руки людині.

1999 – в Лондоні відкрито пам'ятник Шерлоку Холмсу.

Хто народився 24 вересня

1501 – Джироламо Кардано, італійський математик, механік, винахідник карданного валу.

1564 – Вільям Адамс англійський мореплавець, штурман і торговець, перший англієць, який відвідав Японію.

1896 – Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.

1923 – Микола Подолян, український поет, публіцист, журналіст.

1930 – Джон Янг, американський астронавт, який побував на Місяці.

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