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24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 вересня, 07:25
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Міжнародний день караванника, Федорин день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 вересня.
24 вересня: яке сьогодні свято
24 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 24 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 24 вересня

  • Міжнародний день караванника (International Day of caravan) організований Міжнародною асоціацією з раціоналізації транспортно-вантажних операцій (ICHCA) у 1995 році і приурочений до дня народження англійського мореплавця і торговця Вільяма Адамса.
  • День врожаю відзначається в Північній і Південній Кореї.
  • День Незалежності святкує Гвінея-Бісау.
  • День Конституції відзначає Камбоджа.

Іменинники 24 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Короп, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій, Федора.

Яке сьогодні церковне свято

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24 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Силуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської, мучеників Димитрія, Єванфії, дружини його, і Димитріана, сина їхнього, мучеників Діодора і Дидима, Сирійських, мучениці її, преподобного Єфросина.

Народне свято

У народі 24 вересня шанувався Федорин день. Селяни прибирали останню цибулю з грядок і сушили на зиму, а також ховали бджолині вулики. В цей день у полі дивилися на озимі сходи. Жінки шаткували капусту, квасили на зиму і готували з неї страви, а чоловіки варили пиво. При цьому всі жартували і веселилися, а тому такі вечори прозвали капусниками, і ця назва дійшла до наших днів.

Прикмети на 24 вересня

  • на рік дві Федори: осіння – з брудом, а зимова – з холодом;
  • на Федору літо закінчується, а осінь починається;
  • не всяке літо до Федори дотягне;
  • в цей день не можна обманювати – будь-яка брехня розкриється;
  • бити посуд на Федору – погана прикмета.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 вересня

  • 1852 – у Франції проведений перший політ на дирижаблі з паровим двигуном.
  • 1932 – в Індії право участі у виборах надано касті недоторканих.
  • 1998 – у Франції вперше проведена операція з трансплантації руки людині.
  • 1999 – в Лондоні відкрито пам'ятник Шерлоку Холмсу.

Хто народився 24 вересня

  • 1501 – Джироламо Кардано, італійський математик, механік, винахідник карданного валу.
  • 1564 – Вільям Адамс англійський мореплавець, штурман і торговець, перший англієць, який відвідав Японію.
  • 1896 – Френсіс Скотт Фіцджеральд, американський письменник.
  • 1923 – Микола Подолян, український поет, публіцист, журналіст.
  • 1930 – Джон Янг, американський астронавт, який побував на Місяці.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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