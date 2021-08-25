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25 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 серпня, 07:25
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День примирливого поцілунку – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 серпня.
25 серпня: яке сьогодні свято
25 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 25 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 25 серпня

  • День примирливого поцілунку (Kiss and Make up Day) проводиться для того, щоб люди, які перебувають у сварці, поцілувалися і пробачили одне одного.
  • День солдата в Бразилії (Soldier's Day) – свято відзначається в день народження головнокомандувача армії Бразилії, маршала Луїса Альвеса де Ліма е Сільва.
  • День визволення у Франції – відзначається 25 серпня на честь визволення Парижа від фашистських загарбників у 1944 році.
  • День Незалежності вшановує Уругвай.
  • День народження консервної банки – на честь винаходу нового способу консервації продуктів.

Іменинники 25 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

25 серпня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Фотія і Аникити та багатьох із ними, священномученика Олександра, єпископа Команського, мучеників Памфіла і Капітона.

Народне свято

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У народі 25 серпня вшановували Фотю Повітяного. У цей день було прийнято наводити порядки у госпбудівлях.

Прикмети на 25 серпня

  • тепла погода – бути врожаю білих грибів;
  • дощ на Фотю скорочує бабине літо;
  • ранній іній – до врожаю озимих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 серпня

  • 1604 – Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.
  • 1609 – Галілео Галілей продемонстрував телескоп.
  • 1810 – в Англії запатентовано спосіб консервації продуктів у бляшанках.
  • 1942 – в ході Другої світової війни фашисти знищили гетто в Меречевщині і Косово.

Хто народився 25 серпня

  • 1819 – Алан Пінкертон, американський сищик, засновник першого детективного агентства.
  • 1924 – Павло Загребельний, український радянський письменник.
  • 1930 – Георгій Данелія, радянський кінорежисер, сценарист.
  • 1930 – Шон Коннері, американський актор театру і кіно.
  • 1942 – Маргарита Терехова, радянська і російська актриса театру і кіно.
  • 1970 – Клаудіа Шиффер, німецька модель, актриса, громадський діяч.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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