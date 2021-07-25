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25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 липня, 07:25
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День працівників торгівлі, День зубного техніка, ікони Божої Матері Троєручиця – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 липня.
25 липня: яке сьогодні свято
25 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 25 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 25 липня

  • День працівників торгівлі в Україні – в останню неділю липня своє професійне свято мають продавці в Україні.
  • День зубного техніка – відзначають фахівці в галузі стоматології.
  • День республіки – відзначає Туніс.
  • День конституції – святкує Пуерто-Ріко.

Іменинники 25 липня

День ангела сьогодні відзначають Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Який сьогодні церковне свято

25 липня в православній церкві настає 5-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, мучеників Феодора, варяга, і сина його Іоана, в Києві, мучениці Голіндухи, у святому хрещенні Марії, преподобного Іоана і Гавриїла Святогорців. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".

У народі 25 липня вшановували Прокла Плакальника. Вважалося, що в цей період випадають рясні роси, а тому селяни поспішали прибрати врожай із полів і заготовити сіно.

Прикмети на 25 липня

  • на Прокла земля від роси промокла;
  • роса і туман – будуть ясні дні;
  • на Прокла нема роси – це до негоди.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 липня

  • 1687 – Іван Мазепа став гетьманом України.
  • 1814 – проведено перше випробування паровоза.
  • 1947 – в Празі стартував I Всесвітній фестиваль молоді та студентів.
  • 1978 – в Англії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.
  • 1984 – Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.

Хто народився 25 липня

  • 1869 – Михайло Косач, український вчений-метеоролог, письменник, брат Лесі Українки.
  • 1929 – Василь Шукшин, радянський письменник, актор, режисер.
  • 1936 – Леонід Левін, радянський архітектор, творець меморіального комплексу Хатинь.
  • 1958 – Терстон Мур, американський музикант, гітарист, співак, композитор.
  • 1959 – Андрій Харитонов, радянський актор театру і кіно, режисер.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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