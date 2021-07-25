25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 25 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яке сьогодні свято 25 липня
- День працівників торгівлі в Україні – в останню неділю липня своє професійне свято мають продавці в Україні.
- День зубного техніка – відзначають фахівці в галузі стоматології.
- День республіки – відзначає Туніс.
- День конституції – святкує Пуерто-Ріко.
Іменинники 25 липня
День ангела сьогодні відзначають Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.
Який сьогодні церковне свято
25 липня в православній церкві настає 5-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, мучеників Феодора, варяга, і сина його Іоана, в Києві, мучениці Голіндухи, у святому хрещенні Марії, преподобного Іоана і Гавриїла Святогорців. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".
У народі 25 липня вшановували Прокла Плакальника. Вважалося, що в цей період випадають рясні роси, а тому селяни поспішали прибрати врожай із полів і заготовити сіно.
Прикмети на 25 липня
- на Прокла земля від роси промокла;
- роса і туман – будуть ясні дні;
- на Прокла нема роси – це до негоди.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 липня
- 1687 – Іван Мазепа став гетьманом України.
- 1814 – проведено перше випробування паровоза.
- 1947 – в Празі стартував I Всесвітній фестиваль молоді та студентів.
- 1978 – в Англії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення.
- 1984 – Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космос.
Хто народився 25 липня
- 1869 – Михайло Косач, український вчений-метеоролог, письменник, брат Лесі Українки.
- 1929 – Василь Шукшин, радянський письменник, актор, режисер.
- 1936 – Леонід Левін, радянський архітектор, творець меморіального комплексу Хатинь.
- 1958 – Терстон Мур, американський музикант, гітарист, співак, композитор.
- 1959 – Андрій Харитонов, радянський актор театру і кіно, режисер.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.