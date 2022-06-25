25 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Міжнародний день моряка – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 червня.

25 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 червня

День митника України – святкується з 2020 року в день ухвалення Верховною Радою у 1991 році Закону про митну справу. Раніше це свято мало іншу назву – День митної служби України.

– святкується з 2020 року в день ухвалення Верховною Радою у 1991 році Закону про митну справу. Раніше це свято мало іншу назву – День митної служби України. Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) – проводиться під егідою ООН з 2010 року та щорічно святкується людьми цієї професії.

– проводиться під егідою ООН з 2010 року та щорічно святкується людьми цієї професії. Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day) - відзначається з метою звернути увагу на проблеми людей із цим захворюванням шкіри.

Іменинники 25 червня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

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Яке сьогодні церковне свято

25 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

25 червня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоанна, Андрія, Іраклемона та Феофіла.

Народне свято

У народі 25 червня вшановувався Петро Сонцеворот. Люди помічали: раз у цей період день стає коротшим, то сонце повертає на зиму, а ось літо – на спеку.

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Прикмети на 25 червня

спекотна погода на Петра – буде добрий сінокіс;

якщо на Петра дощить – до мокрого покосу;

на Петра час полоти хліба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 червня

1951 – день народження кольорового телевізора.

1957 – день народження іграшки "літаюча тарілка".

1967 – перша трансляція на весь світ телепередачі – гурт The Beatles вперше виконав пісню All You Need Is Love.

Хто народився 25 червня

1907 – Зінаїда Хрукалова, українська актриса.

1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор.

1975 – Лінда Карделліні, американська кіноактриса.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.