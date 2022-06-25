Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни

Стоп кріт

Як зберігати ківі

Пирій на городі

Перемо краватку

Користь черешні

Варим бобові
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

25 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 червня, 06:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день моряка – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 червня.
25 червня: яке сьогодні свято
25 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 червня

  • День митника України – святкується з 2020 року в день ухвалення Верховною Радою у 1991 році Закону про митну справу. Раніше це свято мало іншу назву – День митної служби України.
  • Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) – проводиться під егідою ООН з 2010 року та щорічно святкується людьми цієї професії.
  • Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day) - відзначається з метою звернути увагу на проблеми людей із цим захворюванням шкіри.

Іменинники 25 червня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

25 червня: яке сьогодні свято
25 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

25 червня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоанна, Андрія, Іраклемона та Феофіла.

Народне свято

У народі 25 червня вшановувався Петро Сонцеворот. Люди помічали: раз у цей період день стає коротшим, то сонце повертає на зиму, а ось літо – на спеку.

Реклама

Прикмети на 25 червня

  • спекотна погода на Петра – буде добрий сінокіс;
  • якщо на Петра дощить – до мокрого покосу;
  • на Петра час полоти хліба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 червня

  • 1951 – день народження кольорового телевізора.
  • 1957 – день народження іграшки "літаюча тарілка".
  • 1967 – перша трансляція на весь світ телепередачі – гурт The Beatles вперше виконав пісню All You Need Is Love.

Хто народився 25 червня

  • 1907 – Зінаїда Хрукалова, українська актриса.
  • 1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор.
  • 1975 – Лінда Карделліні, американська кіноактриса.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони найосвіченіші
Начитані знаки зодіаку
Лев
Лев
Козоріг
Козоріг
Риби
Риби
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
27 червня – 3 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як підготувати авто до спеки
Дізнатися
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти