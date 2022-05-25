25 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 25 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 25 травня
- День філолога – в Україні наступного дня після Дня слов'янської писемності та культури відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови та літературної творчості.
- Міжнародний день зниклих дітей (International Missing Children Day) – проводиться з ініціативи Америки, а незабаром інші країни приєдналися до цієї ідеї, щоб привернути увагу людей до проблеми зникнення дітей.
- Всесвітній день щитовидної залози (World Thyroid Day) – заходи цього дня спрямовані на інформування людей про можливі захворювання щитовидки.
- Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day) – був заснований у 2009 році з ініціативи Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику, лікування та щорічно проводиться в останню середу травня.
- День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – молоде професійне свято, запроваджене у 2021 році президентським указом.
Іменинники 25 травня
День ангела сьогодні відзначають: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.
Яке сьогодні церковне свято
25 травня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Єпифанія, єпископа Кіпрського, святителя Германа, патріарха Константинопольського, святителів Савіна, архієпископа Кіпрського, та Полувія, єпископа Ринокірського.
Народне свято
У народі 25 травня відзначався Єпіфанов день. У цей час традиційно цвіла горобина, якій приписували чудодійні властивості захищати від пожеж. Також у цей день з'являється латаття, здатне подолати нечисту силу.
Прикмети на 25 травня
- червона зоря на Єпіфана – літо буде пожежонебезпечним;
- на ставках з'явилося листя латаття – отже, холодів більше не буде;
- не можна приносити в будинок біле латаття, інакше помре худоба.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 травня
- 996 – у Києві освячено Десятинну церкву – першу на Русі церкву Успіння Пресвятої Богородиці.
- 1865 – в Одесі було засновано Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
- 1963 – день визволення Африки.
- 1973 – у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв "Київська весна".
Хто народився 25 травня
- 1889 – Ігор Сікорський, український авіаконструктор, творець перших радянських літаків.
- 1899 – Борис Арцибашев, українсько-американський художник, дизайнер.
- 1979 – Марія Єфросиніна, українська актриса, телеведуча, громадська діячка.
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