25 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Тетянин день – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 25 січня

25 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 січня

День студента – відзначається у багатьох пострадянських країнах у Тетянин день на честь заснування у 1755 році імператрицею Єлизаветою Московського університету, першого навчального закладу вищого рівня. А свята Татіана здавна вважається покровителькою студентів.

Іменинники 25 січня

День ангела сьогодні відзначають: Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.

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Яке сьогодні церковне свято

25 січня у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Татіани і з нею в Римі постраждалих, святителя Сави, архієпископа Сербського, преподобного Мартініана Білозерського, мученика Мертія, мученика Петра Авесаломіта, преподобної Євпраксії Тавениської. Проводиться святкування ікон Божої Матері "Годувальниця", Акафістної.

Народне свято

У народі 25 січня відзначався Тетянин день. Господині цього дня готували пиріг або коровай у формі сонця, щоб наблизити настання весни. Його треба було розділити між членами сім'ї, щоб усім дістався шматочок. А незаміжні дівчата на Тетяну ворожили на свого нареченого, кохання та долю.

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Прикмети на 25 січня

у Тетянин день народжуються гарні господині та майстрині;

сонце в Тетянин день обіцяє ранній приліт птахів;

якщо 25 січня тепло – буде посушливе літо;

а ось сніг на Тетяну – до дощового літа;

мороз та сонце у Тетянин день – значить, можна чекати на хороший урожай.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 січня

1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом і після цього був визнаний весільним маршем.

1949 – вперше вручено американську телевізійну премію "Еммі".

1993 – на орбітальній станції "Мир" відбулася перша в історії художня виставка робіт українського режисера та фотографа Ігоря Подольчака.

Хто народився 25 січня

1759 – Роберт Бернс, шотландський поет, фольклорист.

1783 – Вільям Колгейт, американський бізнесмен, фундатор компанії Colgate.

1806 – Орест Новицький, український та російський філософ, психолог, письменник.

1832 – Іван Шишкін, російський художник-пейзажист, художник.

1874 – Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник.

1938 – Володимир Висоцький, радянський поет, бард, актор театру і кіно.

1978 – Володимир Зеленський, 6-й президент України.

1985 – Тіна Кароль, українська співачка, актриса, телеведуча.

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