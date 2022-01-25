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25 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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25 січня, 07:25
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Тетянин день – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 25 січня
25 січня: яке сьогодні свято
25 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 січня

  • День студента – відзначається у багатьох пострадянських країнах у Тетянин день на честь заснування у 1755 році імператрицею Єлизаветою Московського університету, першого навчального закладу вищого рівня. А свята Татіана здавна вважається покровителькою студентів.

Іменинники 25 січня

День ангела сьогодні відзначають: Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.

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Яке сьогодні церковне свято

25 січня у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Татіани і з нею в Римі постраждалих, святителя Сави, архієпископа Сербського, преподобного Мартініана Білозерського, мученика Мертія, мученика Петра Авесаломіта, преподобної Євпраксії Тавениської. Проводиться святкування ікон Божої Матері "Годувальниця", Акафістної.

Народне свято

У народі 25 січня відзначався Тетянин день. Господині цього дня готували пиріг або коровай у формі сонця, щоб наблизити настання весни. Його треба було розділити між членами сім'ї, щоб усім дістався шматочок. А незаміжні дівчата на Тетяну ворожили на свого нареченого, кохання та долю.

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Прикмети на 25 січня

  • у Тетянин день народжуються гарні господині та майстрині;
  • сонце в Тетянин день обіцяє ранній приліт птахів;
  • якщо 25 січня тепло – буде посушливе літо;
  • а ось сніг на Тетяну – до дощового літа;
  • мороз та сонце у Тетянин день – значить, можна чекати на хороший урожай.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 січня

  • 1858 – марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом і після цього був визнаний весільним маршем.
  • 1949 – вперше вручено американську телевізійну премію "Еммі".
  • 1993 – на орбітальній станції "Мир" відбулася перша в історії художня виставка робіт українського режисера та фотографа Ігоря Подольчака.

Хто народився 25 січня

  • 1759 – Роберт Бернс, шотландський поет, фольклорист.
  • 1783 – Вільям Колгейт, американський бізнесмен, фундатор компанії Colgate.
  • 1806 – Орест Новицький, український та російський філософ, психолог, письменник.
  • 1832 – Іван Шишкін, російський художник-пейзажист, художник.
  • 1874 – Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник.
  • 1938 – Володимир Висоцький, радянський поет, бард, актор театру і кіно.
  • 1978 – Володимир Зеленський, 6-й президент України.
  • 1985 – Тіна Кароль, українська співачка, актриса, телеведуча.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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