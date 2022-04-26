Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Швидко та чисто

Зберігаємо буряк

Збираємо валізу

Полив рослин

Лікування за кордоном

Користь грибів
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

26 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 06:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день пам'яті Чорнобиля – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 квітня.
26 квітня: який сьогодні день
26 квітня: який сьогодні день / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні, freepik.com

Яке народне і православне свято в українців 26 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 26 квітня

  • Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) – проводиться під егідою ООН з 2016 року на згадку про найбільшу в історії людства техногенну катастрофу, що сталася у 1986 році на Чорнобильській АЕС.
  • День пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф – ще одна пам'ятна дата, яка також відзначається 26 квітня та присвячена Чорнобильській трагедії.
  • Міжнародний день інтелектуальної власності (World Intellectual Property Day) – проводиться з 2001 року на честь заснування організації, що сприяє охороні та розвитку інтелектуальної власності у світі WIPO, з метою захисту авторських прав, патентів, товарних знаків і сприяння економічному та культурному розвитку світової спільноти.

Іменинники 26 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Дмитро, Марфа.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

26 квітня у православній церкві триває Світла седмиця, що настала після Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського, мученика Крискента із Мир Лікійських, мучениці Фомаїди Єгипетської.

Народне свято

У народі 26 квітня вшановувалась Фомаїда Медуниця, а все тому, що люди збирали квіти медуниці, яку здавна наділяли цілющими властивостями. Також починали збирати перші паростки щавлю та іншої зелені. У Світлий вівторок наставала черга жінок ходити у гості, а їхні чоловіки залишалися вдома. А ще цього дня проводили народні гуляння.

На Медуницю вилітають бджоли та джмелі
На Медуницю вилітають бджоли та джмелі / Фото: Pixabay

Реклама

Прикмети на 26 квітня

  • на Медуницю прокидаються бджоли та джмелі;
  • якщо розпустився дуб – літо буде теплим;
  • багато зірок на небі – рік буде врожайним;
  • у Світлий вівторок після Великодня ще не можна працювати;
  • в жодному разі не можна сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 квітня

  • 1840 – вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.
  • 1954 – Кримська область була передана зі складу РРФСР до складу Української РСР.
  • 1965 – у Києві відбувся перший ефір радіостанції "Промінь".
  • 1986 – сталася аварія на Чорнобильській АЕС, визнана найбільшою техногенною катастрофою.

Хто народився 26 квітня

  • 1575 – Марія Медічі, королева Франції.
  • 1882 – В'ячеслав Липинський, український історик, дипломат.
  • 1900 – Чарльз Ріхтер, американський фізик, творець шкали сили землетрусів.
  • 1938 – Михайло Резнікович, український режисер, директор драмтеатру імені Лесі Українки.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Іменини у травні
Як привітати?
Місячний календар на тиждень
25 квітня - 1 травня
Вплив на життя
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Вони не вміють кохати
Найменш влюбливі знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Діва
Діва
Близнюки
Близнюки
1 /2
Хто ще?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти