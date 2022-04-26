26 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Міжнародний день пам'яті Чорнобиля – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 квітня.

26 квітня: який сьогодні день / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні, freepik.com

Яке народне і православне свято в українців 26 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 26 квітня

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) – проводиться під егідою ООН з 2016 року на згадку про найбільшу в історії людства техногенну катастрофу, що сталася у 1986 році на Чорнобильській АЕС. – проводиться під егідою ООН з 2016 року на згадку про найбільшу в історії людства техногенну катастрофу, що сталася у 1986 році на Чорнобильській АЕС.

День пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф – ще одна пам'ятна дата, яка також відзначається 26 квітня та присвячена Чорнобильській трагедії.

Міжнародний день інтелектуальної власності (World Intellectual Property Day) – проводиться з 2001 року на честь заснування організації, що сприяє охороні та розвитку інтелектуальної власності у світі WIPO, з метою захисту авторських прав, патентів, товарних знаків і сприяння економічному та культурному розвитку світової спільноти.

Іменинники 26 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Дмитро, Марфа.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

26 квітня у православній церкві триває Світла седмиця, що настала після Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського, мученика Крискента із Мир Лікійських, мучениці Фомаїди Єгипетської.

Народне свято

У народі 26 квітня вшановувалась Фомаїда Медуниця, а все тому, що люди збирали квіти медуниці, яку здавна наділяли цілющими властивостями. Також починали збирати перші паростки щавлю та іншої зелені. У Світлий вівторок наставала черга жінок ходити у гості, а їхні чоловіки залишалися вдома. А ще цього дня проводили народні гуляння.

На Медуницю вилітають бджоли та джмелі / Фото: Pixabay

Реклама

Прикмети на 26 квітня

на Медуницю прокидаються бджоли та джмелі;

якщо розпустився дуб – літо буде теплим;

багато зірок на небі – рік буде врожайним;

у Світлий вівторок після Великодня ще не можна працювати;

в жодному разі не можна сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 квітня

1840 – вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1954 – Кримська область була передана зі складу РРФСР до складу Української РСР.

1965 – у Києві відбувся перший ефір радіостанції "Промінь".

1986 – сталася аварія на Чорнобильській АЕС, визнана найбільшою техногенною катастрофою.

Хто народився 26 квітня

1575 – Марія Медічі, королева Франції.

1882 – В'ячеслав Липинський, український історик, дипломат.

1900 – Чарльз Ріхтер, американський фізик, творець шкали сили землетрусів.

1938 – Михайло Резнікович, український режисер, директор драмтеатру імені Лесі Українки.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.