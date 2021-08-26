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26 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 серпня, 07:25
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Ікона Божої Матері Пом'якшення злих сердець Семистрільна, Міжнародний день подяки собаці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 серпня.
26 серпня: яке сьогодні свято
26 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 26 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 26 серпня

  • Міжнародний день подяки собаці (Dog Appreciation Day) – спочатку американське національне свято, що з'явилося в 2004 році, незабаром набуло міжнародного характеру.
  • День Незалежності відзначається в Малайзії.
  • День Солідарності святкується в Аргентині на честь дня народження Матері Терези.
  • День Покаяння в Папуа – Новій Гвінеї – державне свято, що відзначається молитвами по всій країні з 2011 року.
  • День рівності жінок (Women's Equality Day) відзначається в Америці.

Іменинники 26 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Василь, Євдокія, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Тихон, Яків.

Яке сьогодні церковне свято

26 серпня в православній церкві відзначається віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Мучеників Іполита, Іринея, Авундія і мучениці Конкордії в Римі. Ікони Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" ("Семистрільна") та звана "Страсна".

Народне свято

У народі 26 серпня вшановувався Тихон-пристрасний. У цей день люди наводили порядки в льохах, сараях та зимових сховищах, щоб позбавити приміщення і вогкості, і пристріту.

Прикмети дня:

  • тихий вітер на Тихона – буде вітряним вересень;
  • сильні вітри принесуть дощовий місяць;
  • на Тихона граки влаштовують пробні польоти;
  • вродило багато грибів – значить наступний рік буде хлібним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 серпня

  • 1768 – почалося перше кругосвітнє плавання англійського дослідника Джеймса Кука.
  • 1943 – в ході Другої світової війни почалася Битва за Дніпро.
  • 1945 – Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
  • 1946 – Норма Бейкер підписала контракт з кіностудією XX Century Fox і вибрала псевдонім Мерилін Монро.

Хто народився 26 серпня

  • 1740 – Жозеф Мішель Монгольф'є, французький винахідник повітряної кулі.
  • 1880 – Гійом Аполлінер, французький поет.
  • 1910 – Мати Тереза – свята Тереза Калькутська, католицька черниця, гуманітарний діяч, засновниця Ордена Милосердя.
  • 1925 – Петро Тодоровський, радянський актор, режисер, оператор, сценарист.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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